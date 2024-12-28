"Холостяк" Терен обрав даму серця: що вона сказала йому після фіналу

Фото "СТБ"

У п'ятницю, 27 грудня, відбувся фінал романтичного шоу "Холостяк", головним героєм якого був ветеран Олександр "Терен" Будько. В останньому випуску проєкту за його серце змагалися Анастасія Юзьвак та Інна Бєлєнь.

Переможницею проєкту стала Інна Бєлєнь, якій "Холостяк" подарував обручку.

В інтерв'ю телеканалу "СТБ" Інна зізналася, що після того, як вимкнулися камери, вона сказала Олександру: "Боже, нарешті".

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"Це була моя перша реакція, бо я дуже хотіла побути з ним удвох, без нікого. І ці перші п’ять годин були просто для нас — ми спілкувалися, насолоджувалися один одним. Це було дуже незвично, але неймовірно круто", - сказала Інна.

Інна та Олександр у фіналі "Холостяка" Фото "СТБ"

За словами обраниці Терена, першими, хто дізнався, що вона стала переможницею, були її батьки.

"Це сталося вже після того, як я включила телефон. Я скинула їм першу фотографію, щоб поділитися цим важливим моментом", - додала вона.

Інна каже, що перед фіналом була дуже схвильована.

"Перед фіналом я була дуже схвильована, бо на проєкті була ще одна фіналістка, і ми з нею зовсім не схожі. Я не могла зрозуміти, що саме шукає Олександр. І мене дуже хвилювало, що після побачення з нею він може зробити наступний крок. Якщо це сталося б, я б не змогла йому це пробачити", - зазначила вона.

Бєлєнь стверджує, що на шоу "Холостяк" реально знайти своє кохання.

"Однозначно так! Подивіться на мене, подивіться, якими очима я дивлюсь на Сашу. Ці емоції, ця романтика — це те, чого в житті не часто зустрічається. Тому, без сумніву, можна закохатися на проєкті!" - зауважила вона.

До речі, після фінального випуску шоу українці не забарилися з мемами.

Нагадаємо, за серце Олександра Терена на початку проєкту змагалися 12 дівчат.

Як відомо, в одному із епізодів романтичного шоу Терен багато цілувався, що викликало обурення деяких глядачів. Пізніше "Холостяк" пояснив, чому так робив.