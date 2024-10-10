Особливий гість? Христина Горняк у день свого 38-річчя заінтригувала фото в товаристві чоловіка
Блогерка-нотаріуска Христина Горняк, яка 10-го жовтня відзначає свій день народження, вирішила додати до святкового вайбу трохи інтриги.
На одному з фото, яким 38-річна ексдружина Володимира Остапчука поділилася в Insta-сторіс, поруч із нею за столом сидить чоловік у військовій формі.
Видно лише ноги, але не можна не відзначити, як Христя притулила своє стегно до коліна загадкового гостя.
Нагадаємо, пустунка Горняк уже не вперше підігріває цікавість своєї аудиторії, фрагментарно показуючи своїх імовірних кавалерів. Себе Христина без зайвої скромності називає "жінкою з енергією", котру завжди оточують класні чоловіки та балують квітами і подарунками.
Нагадаємо, нещодавно Горняк пройшла курс молодого бійця на полігоні, причому з неочікуваним для неї самої успіхом.
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