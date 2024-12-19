"Не будьте як я": Горняк у срібній сукні дала "непрохану пораду" на прикладі свого шлюбу з Остапчуком
Ексдружина Володимира Остапчука, нотаріуска-блогерка Христина Горняк на тлі справи щодо поділу їхнього спільного майна дала корисну пораду підписникам.
В Instagram Христна запостила фото у блискучій сукні і на прикладі власних помилок закликала бути обачливими.
"Непрохана ранкова порада для дівчат: кохання це чудово, але шлюбний договір під час реєстрації кохання (шлюбу) - це ще краще, або одразу зафіксовані 1/2 в договорах купівлі - продажу майна, то взагалі топ! Не будьте як я, будьте менш довірливими і більш продуманими! Але я цей шлях пройду і навчусь на своїх помилках, а ви вчіться на моїх! Всіх цьом", - звернулася до аудиторії блогерка.
Нагадаємо, незадовго до початку великої війни Христина і Володимир почали будувати дім під Києвом. Влітку 2022-го пара ще хизувалася результатами роботи, а вже восени вирішили розлучитися.
У червні минулого року Христина наголосила, що не планує відмовлятися від своєї частки дому, а у травні цьогоріч вона навідувалася в їхній будинок і розказувала, що Володимир не планує віддавати їй кошти за нього.
Днями блогерка заявила, що вони з ексом таки ділитимуть будинок через суд.
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