"Колишнім ще не дзвоню": Горняк пожалілася на стрибки настрою та згадала себе у весільній сукні

Блогерка та нотаріуска Христина Горняк зізналася, що останніми днями її дещо "ковбасить" через "ретроградний Меркурій".

Від перепадів настрою ексдружина шоумена Володимира Остапчука рятується тим, що прикрасила вдома ялинку та поспілкувалася зі своїми підписниками, відповівши на їхні запитання.

"Ну що, вже всіх ретроградний ретроград (він же ретроградний Меркурій) ковбасить? Наробили вже дЄлов, чи ще тримаєтесь ??!", - пожартувала 38-річна Христя.

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Христина потерпає через "ретроградний Меркурій" Фото з Instagram Горняк

"Вірити в це, чи ні? Не знаю як ви, а в мене стрибки настрою пішли, але колишнім ще не дзвоню, слава Богу! Амінь", - зазначила вона.

Хтось із підписників Горняк, яка під час повномасштабної війни певний час жила то в Києві, то в Відні, поцікавився, чи не збирається вона знову перебратися за кордон.

"Я так люблю Київ... що я навіть не уявляю знову кудись переїхати. Думаю, мій переїзд можливий тільки якщо за чоловіком, як я завжди казала, а так ні, поки не збираюсь", - відповіла блогерка.

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Христина не приховує, що хотіла би знову вийти заміж, але не за абикого.

"Як тільки, так зразу! Взагалі як буде, ніхто не знає. Але про родину я, звичайно, мрію. Та я хочу не просто заміж, я хочу поряд людину з однаковими цінностями, тощо... Тому тут не просто вже. Але сукні весільні мені личать. Згодна", - констатувала нотаріуска, запостивши в сторіс фото зі свого весілля з Остапчуком.

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Як відомо, свого часу Христина розповідала, які риси у чоловікові для неї є категорично неприйнятними. Це, зокрема, жадібність.

Нагадаємо, причина краху 2-річного шлюбу Горняк та Остапчука досі лишається для публіки таємницею. Як зізнавалася Христина, це сталося не тому, що вона перестала кохати Вову. Експодружжя досі не поділило спільний дім під Києвом.