"Пропозиції немає, час покаже": ексдружина Остапчука висловилася щодо своїх стосунків із військовим

Нотаріуска-блогерка Христина Горняк відповіла (розпливчасто) на чутки, буцімто перебуває у стосунках із військовим.

Як зізналася 38-річна ексдружина шоумена Володимира Остапчука, чоловіків, які не є військовими або волонтерами, вона як потенційних партнерів для себе зараз навіть не розглядає.

Чи зайняте її серце, Христина відповіла "Люкс ФМ".

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"Поки що ніхто нічого в моєму серці не зайняв, але, скажімо так, все добре. Але я заміж поки що не вийшла, пропозиції немає, час покаже. Насправді скажу вам так: будувати стосунки з військовим, який знаходиться в бойовому підрозділі, постійно знаходиться у бойових діях – це дуже важко, майже неможливо. У них всі думки там, у них дуже важка робота, і інколи це навіть заважає", - поділилася Христя.

Христина займається волонтерством та проходить курси військової підготовки

Інтервюерка на це перепитала блогерку, чи має вона на увазі, що стосунки були, але закінчилися.

"Це ваш коментар, я його не підтверджую. Закінчились, були чи ні… Але це дуже важко. Спілкування на відстані - дуже важко, а ще й з людиною, яка постійно в небезпеці. Вони переживають за себе, вони переживають за своїх близьких, щоби їм боляче не було, це дуже важко", - пояснила вона.

Горняк підкреслила, що військові - це "найкращі чоловіки", тож дотичність до військової справи наразі для неї є обов'язковою вимогою для потенційного кавалера.

"Це мій біль. Після того всього, що я бачу, я зрозуміла, що так, наразі я поважаю і ціную чоловіків, які або військові, або дуже дотичні волонтерством, якщо вони не можуть бути військовими. Але ті, що відсторонені - я вже їх не бачу. Це дуже складно, тому що коло зменшується, скажімо так. Але я зрозуміла, що мої цінності повинні співпадати з цінностями чоловіка", - зазначила вона.

Полонити серце Горняк має шанс лише чоловік, дотичний до української армії

Нагадаємо, в свій день народження Горняк опублікувала в соцмережі інтригуюче фото, де коло неї близесенько сидить за столом чоловік у мультикамі. Як відомо, Христина, яка жартівливо зве себе мілфою, мала романтичні стосунки з мешканцем Відня, але вони завершилися.