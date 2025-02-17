"Неймовірно пишаюся": Подкопаєва розсекретила, куди вступила її 18-річна донька

У родині гімнастки Лілії Подкопаєвої незабаром буде вже двоє студентів. 19-річний син спортсменки Вадим навчається у Технологічному інституті Джорджії, старша дочка, 18-річна Кароліна обрала інший виш.

Який саме і що вона вивчатиме, Ліля повідомила у Instagram.

46-річна Подкопаєва поширила допис із акаунту школи, яку закінчує донька. Там вітають випускників зі вступом та повідомляють, де ті навчатимуться. Кароліна вирушить до Державного університету Джорджії, де вивчатиме маркетинг.

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Кароліна вчитиметься на маркетолога

"Я так неймовірно пишаюся тобою", - написала Лілія, тегнувши дівчину.

Нагадаємо, в гніздечку Подкопаєвої лишається наймолодше пташеня: 5-річна Евеліна, донька гімнастки від нинішнього чоловіка Ігоря Дубінського.



