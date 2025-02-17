"Неймовірно пишаюся": Подкопаєва розсекретила, куди вступила її 18-річна донька
У родині гімнастки Лілії Подкопаєвої незабаром буде вже двоє студентів. 19-річний син спортсменки Вадим навчається у Технологічному інституті Джорджії, старша дочка, 18-річна Кароліна обрала інший виш.
Який саме і що вона вивчатиме, Ліля повідомила у Instagram.
46-річна Подкопаєва поширила допис із акаунту школи, яку закінчує донька. Там вітають випускників зі вступом та повідомляють, де ті навчатимуться. Кароліна вирушить до Державного університету Джорджії, де вивчатиме маркетинг.
"Я так неймовірно пишаюся тобою", - написала Лілія, тегнувши дівчину.
Нагадаємо, в гніздечку Подкопаєвої лишається наймолодше пташеня: 5-річна Евеліна, донька гімнастки від нинішнього чоловіка Ігоря Дубінського.
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