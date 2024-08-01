Мірошниченки із 4-ма дітками замилували веселощами у басейні. Фото
Багатодітна родина Мірошниченків – із тих, хто не соромиться демонструвати сімейні світлини у соцмережах. Вкотре Тімур та Інна показали зворушливий сімейний кадр в Instagram.
"На фото – це завжди щастя. В житті – це завжди тисячі випробувань, які проживаються тихо, формуючи безцінний досвід. Колись ми про нього розкажемо. А може, і ні", – написала під кадром Інна.
Як відомо, нині в Тімура та Інни 4 дітей: двоє біологічних Марко й Мія та двоє прийомних, Марсель і Ангеліна.
Хлопчика подружжя усиновило ще у червні 2023-го. Пара пройшла складний шлях, зокрема, подолала чимало бюрократичних питань. Однак ще тоді Інна й Тімур запевнили, що не зупиняться на одній дитині.
Процес усиновлення старшої Ангеліни все ще триває. Наразі Інна є тимчасовим опікуном дівчинки.
Нагадаємо, раніше Інна розповідала про те, чому на друге усиновлення вона подавалася сама, без чоловіка.