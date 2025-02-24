"Є два типи людей зранку": Мірошниченко на прикладі 5-річного та 3-річного синів показала яскраву різницю

Тімур та Інна Мірошниченки виховують двох доньок і двох синів Скріни з Instagram Мірошниченко

Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка, юристка та блогерка Інна наочно продемонструвала, як в одній родині співіснують сонько, котрий не готовий прокидатися о 7:00, та "ранкова людина", яка вже вдосвіта готова застрибувати в новий день.

До першого типу відноситься старший син подружжя, 5-річний Марко. До другого - молодший, 3-річний Марсель.

Інна показала братиків у Insta-сторіс.

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Марко о 7-ій ранку не горить бажанням прокидатися і збиратися в садочок

А Марсель завжди готовий до веселощів

Ранковий портрет братів Мірошниченків

Як відомо, непосидючість Марселя виявилася дуже корисною для його здоров'я. Адже хлопчик народився без прямих м'язів живота, і функцію утримання на місцях його внутрішніх органів наразі взяли на себе накачані ним тонкі м'язи.

Нагадаємо, нещодавній похід у кіно з чотирма нащадками - Ангеліною, Мією, Марком і Марселем - надихнув Інну Мірошниченко звернутися до українців із закликом бути терпимішими до дітей у публічних місцях, а не позбавляти їх права рухатися, галасувати і просто бути дітьми.







