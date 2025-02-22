"Життя наново": Мірошниченко розчулила кадрами з 9-річною донькою й розповіла, що та не говорить про минуле у дитбудинку

Фото з Instagram Інни Мірошниченко

Блогерка та адвокатка Інна Мірошниченко відверто розповіла у своєму Instagram, що її 9-річна донечка Ангеліна за 7 місяців спільного життя з ними щодня намагається впевнитися, що її люблять.

"7 місяців з нами і щодня перепитує, чи дійсно ми її любимо? Чи дійсно це назавжди? Чи дійсно вона наша донечка?" - сказала Інна.

У Ангеліни з'явилися не тільки батьки, але й молодші брати і сестра: 6-річна Мія, 5-річний Марк та 3-річний Марсель

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Вона зазначила, що її донька нічого не згадує про життя до того, як потрапила у родину.

"Ангеліна нічого не згадує з життя ДО. Ніби не було 8,5 років життя. Лише окремі епізоди, і вони як вибухи з підсвідомості. Щось болюче, що виривається назовні, а потім знову не пам’ятає", - зауважила блогерка.

Мірошниченко показала щемливі кадри з донечкою

"Детальні спогади розпочинаються з дня нашого знайомства в зумі. Будує життя наново. Як дивно працює дитяча психіка. І скільки всього вона ховає", - підсумувала Інна.

Якось Інна Мірошниченко не стримала сліз та розповіла про складнощі з навчанням Ангеліни.

До речі, якось вона зізнавалася, чому не публікує у мережі негативні моменти з дітьми.