"Життя наново": Мірошниченко розчулила кадрами з 9-річною донькою й розповіла, що та не говорить про минуле у дитбудинку
Блогерка та адвокатка Інна Мірошниченко відверто розповіла у своєму Instagram, що її 9-річна донечка Ангеліна за 7 місяців спільного життя з ними щодня намагається впевнитися, що її люблять.
"7 місяців з нами і щодня перепитує, чи дійсно ми її любимо? Чи дійсно це назавжди? Чи дійсно вона наша донечка?" - сказала Інна.
Вона зазначила, що її донька нічого не згадує про життя до того, як потрапила у родину.
"Ангеліна нічого не згадує з життя ДО. Ніби не було 8,5 років життя. Лише окремі епізоди, і вони як вибухи з підсвідомості. Щось болюче, що виривається назовні, а потім знову не пам’ятає", - зауважила блогерка.
"Детальні спогади розпочинаються з дня нашого знайомства в зумі. Будує життя наново. Як дивно працює дитяча психіка. І скільки всього вона ховає", - підсумувала Інна.
Якось Інна Мірошниченко не стримала сліз та розповіла про складнощі з навчанням Ангеліни.
До речі, якось вона зізнавалася, чому не публікує у мережі негативні моменти з дітьми.
"Мій чоловік може не боятися скандалу": Інна Мірошниченко зізналася, що вона і Тімур забули про річницю шлюбу
"Царівна Несміяна": Мірошниченко розказала про особливість 9-річної доньки та розсмішила її поцілунками
"Знову однорукий бандит": Мірошниченко розповіла про нову пригоду зі швами