"Приховують те, чого соромляться": Мірошниченко пояснила, чому публічно говорить про біобатьків своєї доньки

Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка, Інна, яка нещодавно розповіла сумну історію біологічних батьків їхньої прийомної доньки Ангеліни, пояснила, чому про це важливо говорити.

Як переконана блогерка, це невід'ємна частина життєвого шляху дівчинки, якої не потрібно соромитися. Біологічні мати та батько Ангеліни знають, в якій сім'ї вона виховуватиметься. Про це Інна сказала у Insta-сторіс.

"Приховують те, чого соромляться. Чи хочу я, аби моя дитина соромилась своєї історії? Ні. Бо це невід'ємна частина її життя! Частина самої Ангеліни, яку я приймаю повністю. Без цензури", - запевнила Мірошниченко.

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"Чи образила я когось, розказавши короткою їхню історію в кількох реченнях? Без засуджень, виключно факти, які впливають вже на моє життя? Ні. Люди не мають соромитися своїх діагнозів, соціального становища. Батьків, роду тощо. Бо не це робить людину ЛЮДИНОЮ", - наголосила вона.

У жовтні Ангеліні виповнилося 9 років. Це був перший день народження дівчинки не в дитбудинку, а в родині

Інна і Тімур також відверто говорять на такі непрості теми як взаємна адаптація прийомних батьків та дітей

Іще, відповідаючи на запитання підписників, Мірошниченко розказала, чи б'ються між собою четверо нащадків і як вона на це реагує.

"Звісно! Сваряться всі. Б'ються хлопці між собою і дівчата між собою. Я не втручаюсь, поки це не несе загрози здоров'ю. Вони мають вчитися самостійно вирішувати конфлікти. І вдома з братами/сестрами - найкращий спосіб. Бо тут побилися, а тут вже хочеться іграшку попросити чи пограти разом. І доводиться шукати аргументи", - пояснила Інна.

Раніше Мірошниченко розказувала, чи ревнують Ангеліна, Мія, Марко і Марсель батьків

Як відомо, про біологічних родичів прийомного сина Мірошниченків, Марселя відомо менше, ніж про Ангеліниних. Від хлопчика, який з'явився на світ дуже передчасно і мав серйозні патології, відмовилися ще в пологовому. З лкарні малюка згодом перевели до дитячого будинку, де він і жив майже до 2 років, доки Інна не побачила його фото на сайті Мінсоцполітики.