"Якщо б я зустріла її раніше...": засмучена Мірошниченко розказала про складнощі з навчанням 9-річної доньки
Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка, блогерка та юристка Інна не стримала емоцій, розказуючи про те, як тяжко дається навчання їхній прийомній донечці Ангеліні. 9-річна дівчинка вже втретє у 1-му класі, і віковий розрив із іншими дітками дедалі більше шкодитиме її соціалізації.
"...Намагаємося зрозуміти, чому математика здається такою далекою. Бо інші навички, за які відповідає та ж зона мозку, що і за математику, вже прокачані. Тобто питання не в ураженні мозку", - поділилася Інна.
Показавшись із дочкою в Insta-сторіс, багатодітна мама не стала приховувати, що плаче. Але коли про це запитала її Ангеліна, Інна опанувала себе і стала смішити дівчинку.
Як пояснила Мірошниченко, її лякає не те, що Ангеліна назавжди може лишитися дитиною, а те, як вона виживатиме в дорослому світі, коли мами з татом не стане.
"Я не прагну, аби вона була винятковою, відмінницею. Мені байдуже, чи здобуде вона вищу освіту і так далі. Я хочу бути спокійною, що, раптом що, то вона зможе вижити. Зможе будувати стосунки з людьми. Дружити, любити, сваритися, відстоювати своє. ЖИТИ. Мені не страшно, що Ангеліна може назавжди лишитися дитиною. Але ми не вічні. Мені страшно, що буде після нас...", - зізналася Інна.
"Мені так боляче від того, скільки зусиль вона і ми вкладаємо в це... Як наполегливо вона лупашить цю скалу... Але ми все одно не встигаємо... Якщо б я зустріла її раніше... Якщо б ми могли включитися в 2-3-4 роки", - додала вона.
Нагадаємо, біологічні батьки Ангеліни мають ментальну інвалідність, відтак на дівчинці, яка ще крихіткою потрапила у держзаклад, від початку система поставила хрест. Багато часу було згаяно не лише в питанні розвитку дитини, а і її здоров'я.
Як відомо, прийомний син Мірошниченків, Марсель, який потрапив у сім'ю в майже 2-річному віці, за рік майже наздогнав своїх однолітків та подолав складні діагнози.
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