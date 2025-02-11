"Якщо б я зустріла її раніше...": засмучена Мірошниченко розказала про складнощі з навчанням 9-річної доньки

Інна і Тімур Мірошниченки виховують чотирьох дітей: 9-річну Ангеліну, 6-річну Мію, 5-річного Марка і 3-річного Марселя. Дівчатка ходять у 1-ий клас Скріни з Instagram Мірошниченко

Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка, блогерка та юристка Інна не стримала емоцій, розказуючи про те, як тяжко дається навчання їхній прийомній донечці Ангеліні. 9-річна дівчинка вже втретє у 1-му класі, і віковий розрив із іншими дітками дедалі більше шкодитиме її соціалізації.

"...Намагаємося зрозуміти, чому математика здається такою далекою. Бо інші навички, за які відповідає та ж зона мозку, що і за математику, вже прокачані. Тобто питання не в ураженні мозку", - поділилася Інна.

Ангеліна займається з нейропсихологом та корекційним педагогом

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Показавшись із дочкою в Insta-сторіс, багатодітна мама не стала приховувати, що плаче. Але коли про це запитала її Ангеліна, Інна опанувала себе і стала смішити дівчинку.

Як пояснила Мірошниченко, її лякає не те, що Ангеліна назавжди може лишитися дитиною, а те, як вона виживатиме в дорослому світі, коли мами з татом не стане.

Дівчинку вдочерили, коли їй було 8 років

"Я не прагну, аби вона була винятковою, відмінницею. Мені байдуже, чи здобуде вона вищу освіту і так далі. Я хочу бути спокійною, що, раптом що, то вона зможе вижити. Зможе будувати стосунки з людьми. Дружити, любити, сваритися, відстоювати своє. ЖИТИ. Мені не страшно, що Ангеліна може назавжди лишитися дитиною. Але ми не вічні. Мені страшно, що буде після нас...", - зізналася Інна.

"Мені так боляче від того, скільки зусиль вона і ми вкладаємо в це... Як наполегливо вона лупашить цю скалу... Але ми все одно не встигаємо... Якщо б я зустріла її раніше... Якщо б ми могли включитися в 2-3-4 роки", - додала вона.

Доньці Мірошниченків поки на дається математика. Ангеліна вже втретє навчається в 1-му класі

Інна з Тімуром, а також сама Ангеліна не збираються здаватися

Нагадаємо, біологічні батьки Ангеліни мають ментальну інвалідність, відтак на дівчинці, яка ще крихіткою потрапила у держзаклад, від початку система поставила хрест. Багато часу було згаяно не лише в питанні розвитку дитини, а і її здоров'я.

Як відомо, прийомний син Мірошниченків, Марсель, який потрапив у сім'ю в майже 2-річному віці, за рік майже наздогнав своїх однолітків та подолав складні діагнози.



