"Весела історія": дружина Мірошниченка у купальнику показала, що зробило з нею сонце

Марія Ткаченко 20 червня, 14:45
Дружина Тімура Мірошниченка Інна

Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка, юристка та блогерка Інна поділилася зі своєю аудиторією неприємним відкриттям: виявляється, вона має алергію на сонце.

Вона дізналася про це, коли відпочивала біля басейну. Мініфотозвіт 36-річна Інна опублікувала в Insta-сторіс, зізнавшись, що мріє про море - і з подругами, і з коханим.

Інна Мірошниченко

Інна вряд-годи вибралася перепочити від роботи та обов'язків багатодітної мами

Фото з Instagram Мірошниченко

Тімур та Інна Мірошниченко на відпочинку

Фото з Тімуром із оригінального ракурсу

"Якщо ви думаєте "ну класно ці фрілансери відпочили у середу", то не спішіть. У мене є весела історія", - повідомила Мірошниченко.

Тімур Мірошниченко з дружиною

Мірошниченки "біля басіку"

Інна Мірошниченко в купальнику

Інна - обличчя (і прес) свого фітнес-марафону

Зі слів блогерки, вона ніколи не засмагає та з голови до ніг маститься засобами з SPF. Але це її не вберегло.

"Сиділа я під парасолькою і вийшла на сонце на 5 хвилин, ніжки помочити і сфоткатись з дівчатами", - запевнила Інна, показавши, що було далі.

Інна Мірошниченко біля басейну

"Весела" історія від Мірошниченко

"Ось я і дізналася про алергію на сонце. Вітаємо в нашій сім'ї. Пройшло одразу, як роздобули ліки проти плергії", - розповіла Мірошниченко.

Інна Мірошниченко та її алергія на сонце

Ось так виглядає алергія на сонце

Нагадаємо, нещодавно Інна пояснювала, як ставиться до своєї зовнішності та як сприймає хейт у свій бік. Раніше ж жінка розвінчала міф про те, що в 30+ не обійтися без уколів краси, показавши, як змінилося її лице завдяки правильному догляду та масажам.

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Мірошниченко
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