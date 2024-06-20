"Весела історія": дружина Мірошниченка у купальнику показала, що зробило з нею сонце

Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка, юристка та блогерка Інна поділилася зі своєю аудиторією неприємним відкриттям: виявляється, вона має алергію на сонце.

Вона дізналася про це, коли відпочивала біля басейну. Мініфотозвіт 36-річна Інна опублікувала в Insta-сторіс, зізнавшись, що мріє про море - і з подругами, і з коханим.

Інна вряд-годи вибралася перепочити від роботи та обов'язків багатодітної мами Фото з Instagram Мірошниченко

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Фото з Тімуром із оригінального ракурсу

"Якщо ви думаєте "ну класно ці фрілансери відпочили у середу", то не спішіть. У мене є весела історія", - повідомила Мірошниченко.

Мірошниченки "біля басіку"

Інна - обличчя (і прес) свого фітнес-марафону

Зі слів блогерки, вона ніколи не засмагає та з голови до ніг маститься засобами з SPF. Але це її не вберегло.

"Сиділа я під парасолькою і вийшла на сонце на 5 хвилин, ніжки помочити і сфоткатись з дівчатами", - запевнила Інна, показавши, що було далі.

"Весела" історія від Мірошниченко

"Ось я і дізналася про алергію на сонце. Вітаємо в нашій сім'ї. Пройшло одразу, як роздобули ліки проти плергії", - розповіла Мірошниченко.

Ось так виглядає алергія на сонце

Нагадаємо, нещодавно Інна пояснювала, як ставиться до своєї зовнішності та як сприймає хейт у свій бік. Раніше ж жінка розвінчала міф про те, що в 30+ не обійтися без уколів краси, показавши, як змінилося її лице завдяки правильному догляду та масажам.











