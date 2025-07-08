"У них було 8,5 року, щоби її забрати": Мірошниченко про спілкування з біобатьками доньки і чому їй довелося пригрозити поліцією

Юристка та блогерка Інна Мірошниченко, яка разом із чоловіком, телеведучим Тімуром Мірошниченком виховує чотирьох дітей, зокрема прийомну дочку Ангеліну, допускає, що колись дівчинка познайомиться зі своїми біологічними батьками.

Вони вже навіть зв'язувалися з Інною. Що в цьому її налякало, чому їй довелося пригрозити зверненням до поліції і що вона знає про біобатьків прийомного сина Марселя, Мірошниченко розповіла в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

Зі слів Інни, вона сама планувала розшукати батька і матір Ангеліни, які є сиротами, виросли в держзакладі та мають ментальну інвалідність, через яку і не змогли дбати про дитину.

"Я коли уявила собі цю ситуацію, що, може, вони дуже хотіли цю дитину, вони її народили, але вони не можуть, вони не знають, як її годувати, ну мозок так працює, вони не знають, і в них забирають цю дитинку, який це біль! Який це біль коли ти не можеш бути поруч зі своєю дитиною", - поділилася блогерка.

Інна і Тімур Мірошниченки вдочерили Ангеліну рік тому. У інтерв'ю жінка також розказала, як страшно було в перші місяці, коли в дівчинки відбувалася адаптація в сім'ї. Якось уночі Ангеліна взялася душити свою молодшу сестру Мію, бо не розуміла, що робить тій боляче

"Я так хотіла знайти їх і сказати, що Ангеліна в надійних руках: "На неї чекає інше майбутнє, ніж на вас. В неї все буде добре, ми подбаємо про неї. І коли вона захоче познайомитися, вона з вами познайомиться". Але вони знайшли мене раніше", - зізналася вона.

Біологічний батько Ангеліни, який уміє писати, першим надіслав Інні повідомлення. Жінка не приховує, що комунікувати було важко, але нічого поганого про тих людей вона не може сказати.

"Вони мені дуже дякували. Потім дуже нав'язувалися: "Коли ми зможемо побачити Ангеліну? Коли ви розкажете, що ми - її справжні батьки?" Я кажу: "Почекайте, не зараз. Кілька років пройде і про вас всі дізнаються, не переживайте". Але (в них) відсутнє відчуття часу. "А вже кілька років пройшло? А вже можна розказати? Ви вже скажете?" І мені стало дуже страшно. Бо, чесно, я в них не сумніваюся. Я переконана, що ці люди мають високі моральні стандарти. Вони разом випустилися з закладу, вони все життя прожили вдвох, вони одружилися і за рік народили дитину", - розказала вона.

Зі спогадів Ангеліни про дитячий будинок, які іноді виринають, за "погану поведінку" її зв'язували і відвозили до психіатричної лікарні. На фото їй 3 рочки

"Він (біологічний батько) скидав фотки свої, дружини, і видно, що він любить дитину, просто не може її виховувати... Я переживаю, що хтось може використовувати їхню неспроможність оцінити ситуацію в якихось своїх корисливих мотивах. В якийсь момент вони стали дуже нав'язливими, і я написала тим людям, звідки, я думаю, вони знають мої контакти, що якщо так буде продовжуватися, то я буду викликати поліцію, це нав'язливо вже для мене. І перестали писати"

Зі слів Інни, враховуючи таємницю усиновлення, біологічні батьки не мали би знати, де Ангеліна, але якось дізналися.

"Кажуть, що впізнали. Вони востаннє бачили її в 3 роки. Я бачила фотки Ангеліни в 3 роки і в 8 - це різні люди, її неможливо впізнати. Але, допускаю, що, можливо, дійсно Інтернет допоміг їм знайти", - припустила вона.

Мірошниченко наголосила, що зустріч Ангеліни з ними стане можливою лише тоді, коли в дівчинки виникне питання про її коріння і вона сама виявить бажання їх побачити.

Інна не проти, щоби донька колись познайомилася з біологічними родичами, але лише тоді, як буде готова і захоче цього сама

"До цього часу нам вистачає травм. Вона не знає, що в неї була інша сім'я, вона не розуміє. Вона думає, що вона народилася сама. Що в неї ніколи не було іншої мами. Ми - її батьки. У всіх мають бути батьки, і ми - її батьки. Вона каже: "Я за вами в дитячому будинку сумувала"", - переповіла Інна.

Блогерку лякала не вірогідність того, що біологічні батьки зможуть пред'явити якісь права на Ангеліну.

"Я розуміла, що не можуть забрати. В них було вісім з половиною років, щоби її забрати. Я боялася, що вони хочуть її скривдити і, може, мають якісь корисливі мотиви, знайдуть нас. Нас неважко знайти - ми блогери, все ж видно. Не знаю, викрадуть її... Сценарії різні малювала", - поділилася вона.

Зі слів Мірошниченко, подібна "панічка" виникла в неї і після всиновлення Марселя, якому зараз майже 4 роки. Саме тому вони з Тімуром змінили хлопчику ім'я. Інна, знаючи імена, прізвища та по-батькові і індивідуальні коди платника податків його біобатьків, певний час відслідковувала їхні долі за реєстрами судових рішень.

Марселю був 1 рік і 10 місяців, коли в його житті з'явилися Мірошниченки. Тоді хлопчика звали інакше

"Їх дуже часто притягали до відповідальності, побутові ці підгрунтя - алкоголь, сварки, бійки, всяке таке. То я так стежила за їхнім життям, дивилася, що там у них. Із 2022-го року ніяких рішень немає, тому не знаю, чи вони припинили, чи виїхали, чи що з ними сталося, нічого не знаю", - поділилася вона.

Нагадаємо, від Марселя, який народився передчасно та з численними фізичними вадами, відмовилися ще в пологовому. Ангеліну ж вилучили в віці 2 місяців, оскільки немовля голодувало.

Як відомо, зараз дівчинці 9 років. Вона закінчила перший клас та неабияк радує Мірошниченків своїм прогресом у навчанні.