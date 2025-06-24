"Винен тато": Мірошниченко у фотозвіті для дружини насмішив зачіскою 9-річної доньки
Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка, Інна днями вирушила підкорювати гори до Непалу. Лишившись "на хазяйстві" з чотирма нащадками, багатодітний тато не лише добре дає всьому раду, а і встигає створювати кумедний контент для Instagram.
У рамках щоденного фото- та відеозвіту для Інни Тімур знімає 9-річну Ангеліну, 7-річну Мію, 5-річного Марка і 3-річного Марселя. На одному з фото старша дівчинка з кумедною зачіскою, яка утворилася в результаті того, що в'юнке волосся Ангеліни, вочевидь, не висохло як слід перед сном.
"Коли на ніч сама помила голову, але в ранковій зачісці винен тато", - пожартував Тімур.
Нагадаємо, дозволити їй зробити коротку стрижку Ангеліна вмовила Інну в квітні. Раніше дівчинка вже експериментувала з кольором волосся, а ще вона просто обожнює нейл-арт.
Як відомо, дочки Мірошниченків закінчили 1-ий клас. Для Ангеліни, яка має труднощі з навчанням, це стало величезним досягненням.
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