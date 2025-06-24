"Винен тато": Мірошниченко у фотозвіті для дружини насмішив зачіскою 9-річної доньки

Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка, Інна днями вирушила підкорювати гори до Непалу. Лишившись "на хазяйстві" з чотирма нащадками, багатодітний тато не лише добре дає всьому раду, а і встигає створювати кумедний контент для Instagram.

У рамках щоденного фото- та відеозвіту для Інни Тімур знімає 9-річну Ангеліну, 7-річну Мію, 5-річного Марка і 3-річного Марселя. На одному з фото старша дівчинка з кумедною зачіскою, яка утворилася в результаті того, що в'юнке волосся Ангеліни, вочевидь, не висохло як слід перед сном.

"Коли на ніч сама помила голову, але в ранковій зачісці винен тато", - пожартував Тімур.

Ангеліна вранці встала з таким "хайром"

Марсель на запитання тата, чи смачно пахнуть квіточки, відповів ствердно

Мія помилки сестри стосовно волосся не припустилася

Тімур шле Інні звіти по дітях

Нагадаємо, дозволити їй зробити коротку стрижку Ангеліна вмовила Інну в квітні. Раніше дівчинка вже експериментувала з кольором волосся, а ще вона просто обожнює нейл-арт.

Як відомо, дочки Мірошниченків закінчили 1-ий клас. Для Ангеліни, яка має труднощі з навчанням, це стало величезним досягненням.