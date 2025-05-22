"Він зачарований Ліз": інсайдер розсекретив, що за сюрприз тато Сайрус готує на 60-річчя Херлі

Подейкують, американський кантрівиконавець Біллі Рей Сайрус не на жарт захопився англійською акторкою Елізабет Херлі. Не виключено, що артисти, які віднедавна перестали приховувати свій роман, навіть вирушать до вівтаря.

Про це розповів інформатор The Sun, повідомляє Daily Mail.

"Біллі зачарований Ліз. Він не може повірити, що йому випав такий шанс, і він кидає сюди всі сили, зокрема (організовує) дуже дорогу подорож на Кариби з нагоди дня народження (Херлі святкуватиме своє 60-річчя 10-го червня - ред.)", - зазначив співрозмовник газети.

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"Він вважає, що вона - найпрекрасніша жінка у світі, і відчуває, що йому неймовірно пощастило", - поділився він.

На думку інсайдера, у Ліз та 63-річного Біллі справа може дійти й до офіційного шлюбу. Поки ж тричі розлучений артист закидає даму серця знаками уваги.

"Він страшенно балує її подарунками, проте переважно вони просто насолоджуються, проводячи разом час, слухаючи музику та змушуючи одне одного сміятися", - сказав інформатор.

Пара не приховує своїх стосунків і навіть тішиться своїй появі на обкладинках таблоїдів

Нагадаємо, нещодавно Херлі та Сайрус прокоментували свої стосунки, зокрема співак пригадав, коли між ними виникла хімія.

Як відомо, Елізабет вдалося залишитися в дуже добрих стосунках зі своїм колишнім чоловіком Аруном Наяром та ексбойфрендом Х'ю Грантом, навіть попри те, що розійшлися вони через акторову зраду.