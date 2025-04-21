Невже роман? 59-річна Херлі ошелешила фанів ніжностями з відомим співаком. фото
Британська акторка Елізабет Херлі на Великдень ошелешила своїх фанів, опублікувавши у Instagram фото з американським кантрі-співаком Біллі Реєм Сайрусом. На ньому тато співачки Майлі Сайрус цілує Ліз - і несхоже, що просто по-дружньому.
"Щасливого Великодня", - коротко підписала світлину 59-річна Елізабет.
Від пояснень, чи означає це, що в них із 63-річним Біллі Реєм роман, актриса поки утрималася. Артист теж зберігає інтригу.
Як відомо, Сайрус був одружений тричі. Мама Майлі, Тіш Сайрус була його другою дружиною. З останньою своєю супутницею життя, співачкою Firerose співак розлучився торік.
Що ж до Елізабет, нагадаємо, в неї був лише один офіційний шлюб, із індійським бізнесменом Аруном Наяром. Вони розлучилися в 2011-му, але залишилися в дуже теплих стосунках. Єдиному синові Херлі, Деміену, якого вона народила від бізнесмена Стівена Бінга, вже 23 роки.
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