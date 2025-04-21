Невже роман? 59-річна Херлі ошелешила фанів ніжностями з відомим співаком. фото

Марія Ткаченко - 21 квітня, 10:00
Елізабет Херлі
Фото з Instagram Херлі

Британська акторка Елізабет Херлі на Великдень ошелешила своїх фанів, опублікувавши у Instagram фото з американським кантрі-співаком Біллі Реєм Сайрусом. На ньому тато співачки Майлі Сайрус цілує Ліз - і несхоже, що просто по-дружньому.

"Щасливого Великодня", - коротко підписала світлину 59-річна Елізабет.

Від пояснень, чи означає це, що в них із 63-річним Біллі Реєм роман, актриса поки утрималася. Артист теж зберігає інтригу.


Ліз Херлі та Біллі Рей Сайрус

Батько Майлі Сайрус завоював серце Елізабет?

Як відомо, Сайрус був одружений тричі. Мама Майлі, Тіш Сайрус була його другою дружиною. З останньою своєю супутницею життя, співачкою Firerose співак розлучився торік.

Що ж до Елізабет, нагадаємо, в неї був лише один офіційний шлюб, із індійським бізнесменом Аруном Наяром. Вони розлучилися в 2011-му, але залишилися в дуже теплих стосунках. Єдиному синові Херлі, Деміену, якого вона народила від бізнесмена Стівена Бінга, вже 23 роки.

Читайте також:

До спортзалу не ходить, хліб - їсть: 58-річна Херлі докладно розказала, як підтримує стрункість, і показалася в купальнику

"Це безглуздо": Ліз Херлі пожартувала з чуток про її секс із принцем Гаррі

Біло-мереживна мама і "зефірний" син: Ліз Херлі з нащадком засвітилися на івенті в Мельбурні

"Поцілунки з раю": 59-річна Херлі на Мальдівах похизувалася струнким тілом в улюбленому купальнику

59-річна Ліз Херлі на Мальдівах похвалилася молодим тілом і пружними сідницями у бікіні. Фото

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів