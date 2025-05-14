"Ми щасливі разом": Херлі вперше прокоментувала свій роман із 63-річним татом Сайрус

Елізабет Херлі дотрималася рожевого дрескоду на благодійному заході на підтримку Фонду дослідження раку молочної залози Фото Getty Images

Британська акторка Елізабет Херлі, яка наприкінці квітня розсекретила свої романтичні стосунки з американським кантрі-виконавцем Біллі Сайрусом, розказала, що їх поєднує.

59-річна зірка висловилася про свого бойфренда, спілкуючись 13-го травня з пресою на благодійному заході Hot Pink Party в Нью-Йорку.

Про це повідомляє People.

Як зізналася Ліз, на них із татом співачки Майлі Сайрус чекає розлука, але недовга.

"Я мушу завтра повертатися до Англії, але Біллі скоро приїде до Англії", - запевнила вона.

"Ми дуже щасливі, ми обоє любимо музику кантрі, обоє любимо кантрі, і обоє любимо наших дітей. Ми щасливі разом", - поділилася Херлі.

Як розповів нещодавно в інтерв'ю Сайрус, із актрисою він познайомився під час зйомок фільму "Різдво в раю" у 2022-му році, невдовзі після його розставання з дружиною, Тіш Сайрус.

"У нас було дуже мало спільних сцен, але пару разів, коли ми були задіяні в одній сцені, виникала хімія. Ми просто сміялися, а то був час, коли я нечасто сміявся", - пригадав музикант.

Елізабет та Біллі Рей - офіційно пара

Зі слів Біллі Рея, потім вони з Елізабет два роки не спілкувалися, аж поки акторка, дізнавшись, що він переживає непростий період у своєму житті, не написала йому слова підтримки, мовляв, хоче, "аби він знав, що має друга в своєму куті рингу".

Як відомо, Сайрус лише офіційно одружувався тричі. В нього, крім 32-річної Майлі, є ще п'ятеро нащадків: 37-річна Бренді, 36-річний Трейс, 33-річний Крістофер, 31-річний Брейсон і 25-річна Ноа. У Херлі ж за плечима лише один шлюб і є єдиний син (не від нього) Деміен, якому 23.