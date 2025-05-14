"Ми щасливі разом": Херлі вперше прокоментувала свій роман із 63-річним татом Сайрус
Британська акторка Елізабет Херлі, яка наприкінці квітня розсекретила свої романтичні стосунки з американським кантрі-виконавцем Біллі Сайрусом, розказала, що їх поєднує.
59-річна зірка висловилася про свого бойфренда, спілкуючись 13-го травня з пресою на благодійному заході Hot Pink Party в Нью-Йорку.
Про це повідомляє People.
Як зізналася Ліз, на них із татом співачки Майлі Сайрус чекає розлука, але недовга.
"Я мушу завтра повертатися до Англії, але Біллі скоро приїде до Англії", - запевнила вона.
"Ми дуже щасливі, ми обоє любимо музику кантрі, обоє любимо кантрі, і обоє любимо наших дітей. Ми щасливі разом", - поділилася Херлі.
Як розповів нещодавно в інтерв'ю Сайрус, із актрисою він познайомився під час зйомок фільму "Різдво в раю" у 2022-му році, невдовзі після його розставання з дружиною, Тіш Сайрус.
"У нас було дуже мало спільних сцен, але пару разів, коли ми були задіяні в одній сцені, виникала хімія. Ми просто сміялися, а то був час, коли я нечасто сміявся", - пригадав музикант.
Зі слів Біллі Рея, потім вони з Елізабет два роки не спілкувалися, аж поки акторка, дізнавшись, що він переживає непростий період у своєму житті, не написала йому слова підтримки, мовляв, хоче, "аби він знав, що має друга в своєму куті рингу".
Як відомо, Сайрус лише офіційно одружувався тричі. В нього, крім 32-річної Майлі, є ще п'ятеро нащадків: 37-річна Бренді, 36-річний Трейс, 33-річний Крістофер, 31-річний Брейсон і 25-річна Ноа. У Херлі ж за плечима лише один шлюб і є єдиний син (не від нього) Деміен, якому 23.
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