"Старається щосили": джерела розказали, як змінилося життя принца Вільяма на тлі хвороби батька і дружини
Принц Вельський Вільям, одразу двоє близьких людей якого, батько Чарльз та дружина Кетрін зараз борються з раком, докладає всіх зусиль, щоби впоратися з роллю лідера королівської родини в тяжкі часи.
Про це наближений до неї інсайдер та неофіційні королівські біографи розповіли People.
"Будь ти принц або жебрак, ніхто не очікує того, що і батька, і дружину лікуватимуть від раку", - зазначив співрозмовник журналу.
"Вільям старається щосили", - додав він.
У середині квітня 41-річний Вільям повернувся до виконання своїх обов'язків принца, взявши паузу на те, щоби побути з Кейт і дітьми після того, як було поставлено діагноз. Але найбільше він зосереджений саме на тім, щоби підтримувати кохану.
"Для Вільяма все обертається навколо здоров'я Кейт", - запевнила експертка по монарших справах Інгрід Сюард.
"Пріоритет Вільяма - це дати їй стільки часу, скільки їй потрібно на одужання, та підтримку, особливо дітям", - розказало джерело.
Правило щодо того, що їхня сім'я - понад усе, набуло для принца і принцеси Вельських особливого значення тепер.
"Наскільки ми знаємо про їхнє особисте життя, для Вільяма та Кейт час, який вони проводять зі своїми дітьми, найцінніша та найприємніша річ", - запевнив неофіційний королівський біограф Роберт Лейсі.
Нагадаємо, на думку однієї з експерток, британська монархія зараз "висить на волосині". Вона вважає, що склалася така ситуація не лише через хворобу Чарльза ІІІ та Кейт, "клоунаду" принца Гаррі та похибки пресслужби палацу, а і почасти з вини покійної Єлизавети ІІ.
Як відомо, про діагноз короля Чарльза було офіційно оголошено в лютому, а Кетрін розповіла, що в неї рак, оприлюднивши відеозвернення в березні. На той момент Інтернет уже встиг зарясніти конспірологічними версіями щодо "зникнення" 42-річної принцеси Вельської.
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