"Затишшя перед бурею": джерела та експерти про принца Вільяма і Кейт, які можуть очолити країну "раніше, ніж очікувалося"

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6-го грудня принцеса Вельська Кейт Міддлтон відвідала святкову службу "Разом на Різдво" у Вестмінстерському абатстві. Цей захід, на якому було 1600 гостей, став наймасштабнішим для Її Високості після завершення нею хіміотерапії.

Що говорили про стан здоров'я Кетрін вона сама і принц Вільям та як вони морально готується до монарших ролей, які, вочевидь, їм доведеться прийняти на себе раніше, ніж вони очікували, пише People.

"Я не знала, що цей рік буде таким, яким він у мене був", - зізналася Міддлтон співачці Паломі Фейт, яка брала участь в концерті, коли та запитала принцесу, як вона.

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"Я запитав у нього про його дружину, і він сказав, що вона почувається добре. І я запитав про його батька, його батько дуже завзято бореться, і він любить свого батька і любить свою дружину, тож це було дуже сумно", - переповів свою розмову з принцом Вільямом у Парижі новообраний президент США Дональд Трамп.

Враховуючи вік короля Чарльза і його проблеми зі здоров'ям, цілком імовірно, що Вільямові доведеться зійти на престол раніше, ніж очікувалося Фото Getty Images

Подробиць про те, як просувається лікування 76-річного Чарльза ІІІ, якому діагностували рак приблизно одночасно з невісткою, палац не розкриває. Та зрозуміло, що дедалі більший тягар королівських обов'язків тепер лягає і надалі лягатиме на Вільяма і Кейт.

"Попри те, що король виконує свої обов'язки із типовою для нього рішучістю, йому довелося прийняти деякі обмеження під час лікування від раку. У результаті більшу відповідальність приймає на себе Вільям, і вони з Кейт готуються до їхніх майбутніх ролей раніше, ніж вони очікували", - зазначила королівська біографка Саллі Беделл Сміт.

"Є відчуття затишшя перед бурею. Вони наступні в черзі до найбільшої роботи в своєму житті та, звісно, здоров'я Кейт стало приоритетом, але також це дало всім змогу замислитися про те, що є зараз важливим", - зауважив інсайдер.

Принцу Вельському і його дружині зараз по 42 роки. Єлизавета ІІ стала королевою в 25, після раптової смерті її батька. Чарльз ІІІ зійшов на престол у 74 Фото Getty Images

До речі, те, що принц Вельський зустрівся зі світовими лідерами на відкритті Нотр-Даму, видання розглядає як чітку ознаку майбутніх змін статусу його та Кетрін.

Зі слів джерела, передача трону, яка, так чи інакше, колись станеться - це питання, до якого інституція британської монархії завжди ставиться дуже уважно і плани щодо цього постійно оновлюються.

На думку колишньої прессекретарки Єлизавети ІІ, Айлси Андерсон, частих та регулярних появ на публіці від Міддлтон поки очікувати не варто.

Навантаження на принца та принцесу Вельських, для яких на першому місці - сім'я, дедалі зростатиме Фото Getty Images

"Вони не можуть численними заходами підвищити очікування людей, а потім її спіткає невдача, вона недобре почуватиметься - і все скасовано. Стратегія неочікуваної появи дає їй гнучкість. Вона не відчуває тиск відчуття, ніби мусить десь з'явитися", - пояснила вона.

Нагадаємо, нещодавно експертка розповіла, як Кейт Міддлтон готується до ролі королеви і якою монархинею вона буде. Як відомо, колишній секретар принцеси Діани вважає, що дружина принца Вільяма - це найбільша надія корони.







