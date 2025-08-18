"Дякую, що вибрала мамою саме мене": Карпа щемливо привітала з 15-річчям свою первістку
Співачка Ірена Карпа привітала з днем народження свою старшу доньку Кору. Дівчинці виповнилося 15 років.
Зіркова мама присвятила їй зворушливий допис у Instagram, поділившись архівними та свіжими фото кучерявки-іменинниці.
"15 років тому в мене з'явилась первістка: Корена-Джія Норбу Падма, в народі відома як Корік", - написала Ірена.
"Діти дають нам таку круту візуалізацію часу, скажу я вам. Хай ця кучерява емпатична дівчинка, що любить важку музику і свободу, буде щаслива. Зустрічай на шляху справжніх і щирих людей. Будь сильною, як і належить first born. Роби те, що хочеш справді робити. Твори, подорожуй, люби і отримуй багато любові взамін. Дякую, що вибрала мамою саме мене. Happy Birthday, ma Koko!", - зазначила вона.
Нагадаємо, в липні свій 14-ий день народження відзначила менша сестра Кори, Кайлаш Хільдеґардіс.
Як відомо, в торішнього інтерв'ю Ірена Карпа, заміжня за французом, розповіла, чи планує вона ще дітей.
