"Моя Кайка": Ірена Карпа архівними та свіжими кадрами привітала з 14-річям своє "янголятко"

У день народження донечки Ірена Карпа занурилася в сімейний фотоархів Фото з Instagram Карпи

Співачка та письменниця Ірена Карпа привітала з днем народження свою молодшу доньку. 30-го липня Кайлаш Хільдеґардіс, яку вдома називають просто Кая або навіть Кайка, виповнилося 14.

У Instagram 44-річна зіркова мама поділилася архівними та свіжими фото дівчини.

"Happy 14th birthday, my baby Kaya! З Днем народження, моя Кайка!", - написала Ірена.

Зірка привітала Каю з 14-літтям

"Хто сьогодні чув в Києві грім, то десь в такий самий вона й народилася 14 років тому. Будь щаслива, моя дівчинка. Янголятко, що слухає важку музику, любить подорожувати й чілити і вмудряється дружити й водити до нас на борщ якусь астрономічну кількість дітей усіх національностей Я щаслива, що ти в мене є. Many happy moments to your life! А тепер, як то кажуть, спогади розблоковано. В каруселі "було-стало". Пс. Стало вище за матір, якшо шо", - зазначила вона.

Карпа поділилася архівними фото з донькою в різному віці

Від шлюбу з американським фінансистом Норманом Полом Хенсеном у Карпи є ще старша донька, Корена Джіа або просто Кора (вона теж на фото). У серпні їй виповниться 15.

Нагадаємо, нині Ірена перебуває у своєму третьому шлюбі, з французом Луї Требюше. Зірка якось ділилася своїми думками про те, що таке любов, а також говорила, чи планують вони з коханим спільних дітей.