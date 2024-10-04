"Риба чи м'ясо?": як Коляденко Ірину Білик кулінарно спокушав

Дмитро Коляденко знає вірну путь до серця жінки... Фото з Instagram Білик

Співачка Ірина Білик та хореограф Дмитро Коляденко вже давно перестали бути парою, але все одно не дають занудьгувати одне одному і своїм фанам.

От наприклад, Діма, який у травні був розказував, що посварився з "королевою сексу" Ірою, почастував її смачними стравами. Якими саме, зірка похвалилася у Instagram.

"Риба чи м'ясо?", - запитала вона у підписників.

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Цікаво, що обрала Ірина? Може, і те, і те?

Коляденко у коментарях поцікавився, чи було Білик смачно.

"Дякую за обід, сонечко, завдяки тобі згадала дитинство", - відповіла та.

Нагадаємо, якось Коляденко зізнавався, що так ревнував Білик, коли вони були разом, що псував її косметику, різав концертні костюми і навіть викидав диван із 13-го поверху.