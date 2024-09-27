Наречена Роналду для модного івенту підкреслила соковиті форми срібним обтислим платтям. Фото

Марія Ткаченко 27 вересня, 15:15
Джорджина Родрігес
Фото з Instagram Родрігес

Наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес вирішила одним пострілом вбити одразу кількох зайців: перепочити від буднів багатодітної мами та побачити красиве.

30-річна Джіо відвідала показ ювелірного бренду Messika, що відбувся 26-го вересня в рамках Паризького тижня моди.

Вайб дорогоцінних металів передавав і сам образ Родрігес: обтисла срібляста міді-сукня. Про прикраси кралечка, звісно, теж не забула.

Наречена Роналду Джорджина Родрігес

Джорджина здійснила ефектний вихід на Paris Fashion Week

Фото Getty Images
Кохана Кріштіану Роналду

Кралечка на показі придивилася собі щось у вішліст?

Фото Getty Images

Нагадаємо, Джорджина, котра познайомилася з Кріштіану, коли працювала в бутіку, нещодавно увійшла до рейтингу іспанського Forbes "30 до 30". Подейкують, навіть якщо спортсмен із нею розійдеться, Родрігес решту свого життя отримуватиме кругленьку суму в євро щомісяця, а ще лишить собі дім Роналду в Мадриді.

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