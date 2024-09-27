Наречена Роналду для модного івенту підкреслила соковиті форми срібним обтислим платтям. Фото
Наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес вирішила одним пострілом вбити одразу кількох зайців: перепочити від буднів багатодітної мами та побачити красиве.
30-річна Джіо відвідала показ ювелірного бренду Messika, що відбувся 26-го вересня в рамках Паризького тижня моди.
Вайб дорогоцінних металів передавав і сам образ Родрігес: обтисла срібляста міді-сукня. Про прикраси кралечка, звісно, теж не забула.
Нагадаємо, Джорджина, котра познайомилася з Кріштіану, коли працювала в бутіку, нещодавно увійшла до рейтингу іспанського Forbes "30 до 30". Подейкують, навіть якщо спортсмен із нею розійдеться, Родрігес решту свого життя отримуватиме кругленьку суму в євро щомісяця, а ще лишить собі дім Роналду в Мадриді.
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