"Моя найбільша в світі любов": Онуфрійчук похвалилася першим словом сина і розказала про задоволення від материнства
Блогерка та колишня телеведуча Іванна Онуфрійчук почула перше "мама" або, принаймні, щось на це схоже, від свого сина Адама, котрому наприкінці жовтня виповниться 5 місяців.
Іванка розказала про це у Instagram, поділившись новими фото з малюком.
"Здається, у нас настає той період, коли материнство починає бути все більше у задоволення. Ті страхи і паніка, які були на початку, розвіюються. Натомість з'являється внутрішній спокій, графіки сну та годування, ринкові й вечірні ритуали. Це дає можливість хоча б трохи планувати свої дні та справи", - розповіла Онуфрійчук.
"Я не соромлюсь просити про допомогу і не уявляю себе без неї. Перший час я не думала, що зможу залишати свою дитину з кимось, а зараз ставлюся до цього простіше. Мамам також потрібен простір. Ось так ми й ростемо", - написала вона.
Іванна поцікавилася в підписниць, скільки було їхнім діткам, коли мамам вдалося трішки "видихнути".
Нагадаємо, в вересні на Іванну в мережі напосілися з критикою та непроханими порадами після того, як вона на пляжі поставила Адама на ніжки і дала "походити" з підтримкою. Як відомо, хлопчик - перша дитина і для 38-річної Онуфрійчук, і для її чоловіка Алмаза, хоч він уже був одружений.
Онуфрійчук зізналася чоловіку в коханні казахською та замилувала світлинами його з сином
"Зробила все неправильно": Онуфрійчук показала, як знайомила сина з морем
"Не шкодую ні краплі": Онуфрійчук підбила підсумки першої відпустки з немовлям та поділилася сімейними фото
"Не можу жити без цього": Онуфрійчук розказала про емоційні гойдалки на тлі свого поринання в материнство