"Моя найбільша в світі любов": Онуфрійчук похвалилася першим словом сина і розказала про задоволення від материнства

Марія Ткаченко 19 жовтня, 09:36
Іванна Онуфрійчук
Фото з Instagram Онуфрійчук

Блогерка та колишня телеведуча Іванна Онуфрійчук почула перше "мама" або, принаймні, щось на це схоже, від свого сина Адама, котрому наприкінці жовтня виповниться 5 місяців.

Іванка розказала про це у Instagram, поділившись новими фото з малюком.

Онуфрійчук і її дитина

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"Здається, у нас настає той період, коли материнство починає бути все більше у задоволення. Ті страхи і паніка, які були на початку, розвіюються. Натомість з'являється внутрішній спокій, графіки сну та годування, ринкові й вечірні ритуали. Це дає можливість хоча б трохи планувати свої дні та справи", - розповіла Онуфрійчук.

Син Іванни Онуфрійчук

Хлопчик народився 29-го травня

"Я не соромлюсь просити про допомогу і не уявляю себе без неї. Перший час я не думала, що зможу залишати свою дитину з кимось, а зараз ставлюся до цього простіше. Мамам також потрібен простір. Ось так ми й ростемо", - написала вона.

Іванна поцікавилася в підписниць, скільки було їхнім діткам, коли мамам вдалося трішки "видихнути".

Дитина Іванни Онуфрійчук
Син Онуфрійчук від казахського бізнесмена

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Син Іванни Онуфрійчук Адам

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Іванна Онуфрійчук із сином
Перше слово дитини Онуфрійчук

Адамчик "забалакав"

Нагадаємо, в вересні на Іванну в мережі напосілися з критикою та непроханими порадами після того, як вона на пляжі поставила Адама на ніжки і дала "походити" з підтримкою. Як відомо, хлопчик - перша дитина і для 38-річної Онуфрійчук, і для її чоловіка Алмаза, хоч він уже був одружений.

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