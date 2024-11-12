"Одне з найкращих наших рішень": Онуфрійчук із нагоди 3-ої річниці шлюбу поділилася зворушливими кадрами з чоловіком

Марія Ткаченко 12 листопада, 10:30
Іванна Онуфрійчук

Іванна Онуфрійчук вийшла заміж 1-го листопада 2021-го року

Фото з Instagram Онуфрійчук

Колишня телеведуча Іванна Онуфрійчук три роки тому офіційно стала дружиною казахського бізнесмена Алмаза. У своїх Insta-сторіс жінка поділилася архівними та свіжими кадрами з коханим.

"Це було ніби вчора", - написала 38-річна Іванна, зізнавшись, що в неї мурашки по тілу, коли вона передивляється відео з дня розпису, який відбувся в Києві.

Іванна Онуфрійчук та Алмаз

Іванна та Алмаз святкують шкіряне весілля


"Один із найщасливіших днів у нашому житті і найкращих наших рішень", - заявила Онуфрійчук.

Річниця весілля Іванни Онуфрійчук

Пара розписувалася у Києві

Іванна Онуфрійчук у день свого весілля
Іванна Онуфрійчук та її чоловік

Онуфрійчук поділилася архівними фото з одного з найщасливіших днів у їхньому з чоловіком житті

Вона подякувала Алмазу за те, що з ним здійснилася мрія її життя - мати коханого чоловіка і найкращого синочка.

"Я знала, що ти будеш хорошим татом для нашого сина. Але й уявити не могла, що настільки. Дякую, коханий", - додала зірка, запостивши фото Алмаза з їхнім 5-місячним первістком Адамом на руках.

Іванна Онуфрійчук із чоловіком та сином
Чоловік Іванни Онуфрійчук Алмаз

І для Алмаза, і для Іванни Адамчик - перша дитина

Нагадаємо, на початку 2021-го, більш ніж за пів року до офіційного одруження Іванна та Алмаз зіграли весілля на Мальдівах. Як відомо, до зустрічі з ним у Онуфрійчук були кількарічні стосунки з бізнесменом із Білорусі, який подарував їй квартиру та Bentley.

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Іванна Онуфрійчук діти зірок
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