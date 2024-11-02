"Татко виручає": Онуфрійчук показала, як її чоловік грається з 5-місячним синочком

Фото з Instagram Іванни Онуфрійчук

Колишня телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка нещодавно хвалилася першим словом свого 5-місячного синочка Адамчика, у своєму Instagram показала, як її чоловік Алмаз грається з сином.

На відео Алмаз тримає сина на руках, поки малюк весело "танцює".

"У мами підготовка до заходу триває повним ходом, тому татко виручає", - відписала вона ролик.

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Здається, Адамчику весело з татком

Скріншот з Instagram Іванни Онуфрійчук

Також Іванна показала спільне фото з чоловіком і синочком.

Фото з домашнім "вайбом" родини Онуфрійчук

Нагадаємо, нещодавно Іванна Онуфрійчук зникала із соцмереж приблизно на два тижні. Пізніше вона пояснила, що коли зникає - намагається балансувати та поєднувати материнство, сімʼю та управління благодійним фондом.

Як відомо, раніше Онуфрійчук міркувала про невпинність часу.