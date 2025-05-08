"Мій коханий "екс"": Каменських привітала Потапа з 44-річчям та показалася в його обіймах
Співачка Настя Каменських на зло чуткам про розлучення привітала свого чоловіка Потапа з 44-річчям.
8-го травня артистка запостила фото з коханим та жартома назвала його своїм ексом.
"З днем народження, мій коханий "екс". Завжди поряд, люблю, цілую, mi amor", - написала NK.
До слова, днями вийшло нове інтерв'ю Потапа, в якому він назвав Настю своєю музою і розказав, в якому місті вони найчастіше з нею живуть.
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