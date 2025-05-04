"Не припиняю мріяти": Каменських на своє 38-річчя похвалилася тілом у спортлуці та креативно привітала себе

Фото з Instagram Насті Каменських

Співачка Настя Каменських святкує своє 38-річчя, проте з самого ранку показалася у спортзалі на тренуванні, а також поділилася креативним відео, як задуває свічку на торті.

Зірка попозувала на тлі тренажерів у рожевому топі та коротеньких шортиках.

"Святкове тренування вранці", - підписала Настя світлину.

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Каменських похвалилася результатами тренувань у свій день народження

Також співачка повторила тренд з відеопривітанням з нагоди свого дня народження.

"Новий рік мого життя. Ще один розділ. Неймовірно вдячна за все, що маю, і за людей, які йдуть поруч зі мною по цьому шляху. Кожен день — це подарунок, кожна мрія — нагадування, що немає нічого неможливого. Я не припиняю мріяти, вірити у великі речі і ставити перед собою амбітні цілі. Адже тільки так — крок за кроком — народжується справжнє щастя", - написала Каменських.

До речі, нещодавно Настя Каменських зі сцени прокоментувала чутки про розлучення зі своїм чоловіком, репером Потапом.

А ось таке відеопривітання самій собі, здається, стає трендом. Раніше подібне відео у свій день народження показувала колишня дружина Миколи Тищенка, блогерка Алла Барановська.