"Це було катарсисом": Вест після скандальних дописів в X подякував Маску і видалив свій акаунт

Власник соцмережі X Ілон Маск підтвердив, що обліковий запис скандального репера Каньє Веста деактивовано після його тиради антисемітських, женоненависницьких і расистських коментарів.

Перед тим, як закрити свій акаунт, Вест подякував Маску за те, що той дозволив йому висловитися, пише Daily Mail.

До того ж, перед тим, як вийти з акаунту, Вест, коментуючи Super Bowl, пройшовся по Тейлор Свіфт, з якою має давній конфлікт.

"Якщо йдеться про культуру, то чому ми дозволяємо показувати по телебаченню Тейлор Свіфт, яка співає пісні про знищення чорної людини?", - капсом обурився Каньє.

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Вест "відвів душу" в X та зі спокоєм видалився Фото Getty Images

Крім того, у неділю 9-го лютого Каньє підкреслив, що психічно він "в хорошому стані", і що суперечливі коментарі, за які його засудили користувачі соцмереж і численні знаменитості залишили в ньому відчуття спокою.

"Я виходжу з Твіттера. Я ціную Ілона за те, що він дозволив мені відвести душу. Це було катарсисом - використовувати світ як платформу. Це було схоже на подорож аяваски. Люблю всіх, хто приділяв мені енергію та увагу. Хоч би ми знову з'єдналися", - йшлося в останньому дописі Каньє в X.

Як відомо, напередодні актор Девід Швіммер з серіалу "Друзі" публічно закликав Маска заблокувати акаунт Веста, щоб покласти край його дописам.