"Я маю владу над моєю дружиною": Вест вибухнув лайкою через критику голого луку Сенсорі та згадав про свою любов до Гітлера

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Американський репер Каньє Вест, мабуть, збагнув, що давненько він не робив скандальних заяв у мережі, і вирішив виправитися.

47-річний артист видав серію твітів у Х, висловившись, зокрема, з приводу нещодавнього епічного оголення своєї дружини Б'янки Сенсорі на хіднику "Греммі".

"Я маю владу над моєю дружиною", - заявив Каньє, запевнивши, що в їхніх відносинах нема жодного "феміністського лайна".

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"Вона - мільярдерка, чого б їй слухати когось із вас, тупих зубожілих сучок? Люди кажуть, лук для червого хідника був її вибором. Так, я не примушую її робити те, чого вона не хоче. Але вона однозначно не змогла би зробити це без мого схвалення", - зазначив він.

Каньє Вест вирішив не збавляти градус хайпу Фото Getty Images

Осідлав Вест і свого улюбленого коника - тему нацизму та Гітлера.

"Я - нацист... Я люблю Гітлера, і що тепер, сучки?", - поцікавився Каньє, оголосивши, що має намір "нормалізувати" розмови про нього.

Вест заявив, що "євреї ненавидять білих і використовують чорних". А ще побідкався, що Ілон Маск "украв його нацистську круть" на інавгурації Дональда Трампа, вочевидь, маючи на увазі скандальний жест підприємця.

"Будь-який єврей, який має зі мною справи, має знати, що мені не подобається жоден єврей і жодному з них я не довіряю", - написав артист.

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Свої вибачення перед єврейською спільнотою, які він приніс у 2023-му році, після попереднього подібного зашквару, Вест "скасував".

"Якщо я знову все втрачу сьогодні, то це було того варте. Після цього я можу вмирати", - зізнався він, уточнивши, що написав це все тверезим, а зовсім не під "Hennessy", як комусь могло здатися.

Нагадаємо, свого часу Каньє Вест не спростовував своїх симпатій не лише до Альдофа Гітлера, а і до Владіміра Путіна.

Як відомо, ексчоловіку Кім Кардашян у 2016-му році знадобилася примусова психіатрична госпіталізація. Згодом йому діагностували біполярний розлад особистості. Як розказував сам Каньє, під час загострень йому здається, ніби уряд вживив йому в голову чіп.