Стосунки без сексу та влада над Сенсорі: що відомо про гучні романи Каньє Веста

Скандальний американський репер Каньє Вест продовжує епатувати публіку своїми висловлюваннями і, звичайно, голими луками своєї дружини Б’янки Сенсорі.

У 2021 році відбулося скандальне розлучення репера з Кім Кардашян, шлюб із котрою тривав з 2014 року. За час їхніх стосунків пара завела чотирьох дітей і неодноразово потрапляла в заголовки ЗМІ, котрі "перемивали" подробиці про їхні стосунки, схожі на американські гірки.

Але що було до цього? Яких жінок обирав Вест? Та як він впливав на своїх колишніх? Від шкільної коханої до теперішньої дружини – читайте про всі підтверджені романи 47-річного Каньє Веста.

Сумеке Рейні

До того як стати відомим, Каньє Вест почав зустрічався зі своєю шкільною любов’ю Сумеке Рейні. Вони залишалися разом і на старті кар’єри репера. Вест присвячував рядки своїх перших пісень їй, у котрих наголошував, що одружиться з Рейні.

Проте відомо, що у 2002 році пара розійшлася. Було багато спекуляцій щодо причин, включаючи подружню зраду та тиск кар'єри Каньє на дівчину, але нічого з цього не було підтверджено.

Молодий Каньє не дотримався обіцянки одружитися з Сумеке Фото Getty Images

Алексіс Файфер

Після розриву з Сумеке репер протягом шести років мав періодичні стосунки з дизайнеркою Алексіс Файфер. Пара почала зустрічатися у 2002 році, але розійшлася у 2004 році після виходу альбому Веста "The College Dropout", котрий приніс виконавцю несподівану славу.

Десь у 2006 році Кан’є і Алексіс знову зійшлися. Відомо, що Вест навіть зробив пропозицію Файфер у серпні того ж року.

Чому ж у Каньє не склалося з Алексіс - невідомо Фото Getty Images

Їхні 18-місячні заручини були розірвані після несподіваної смерті матері Веста, Донди.

Брук Кріттендон

Під час короткого розриву з Файфер у 2004 році Вест почав зустрічатися з Брук Кріттендон. Вони були разом більше року і навіть з’явилися на церемонії вручення Греммі-2006 як пара. Врешті-решт стосунки зіпсувалися, і вони розійшилися того ж року.

Основною причиною розставання стало те, що Кріттендон набридло бути в тіні колишньої Каньє - Файфер.

Бути в тіні колишньої явно неприємно Фото Getty Images

Ембер Роуз

Одними з найскандальніших стосунків можна назвати роман Каньє з моделлю Ембер Роуз, який розпочався у 2008 році і тривав недовго - вже у 2010-му пара не була разом.

Їхній розрив був далеко не дружнім: протягом наступних років вони обмінювалися досить неприємними словами один про одного. У 2012 році Роуз стверджувала, що Вест зраджував її з Кім Кардашян, і назвала зірку реаліті-шоу розлучницею.

2 роки разом, але ж скільки років скандалів Фото Getty Images

П'ятий студійний альбом Каньє "My Beautiful Dark Twisted Fantasy" також містив велику кількість пісень, "натхненних" його розривом із Роуз.

У 2015 році Вест зробив ще один випад на адресу Роуз під час радіоінтерв'ю, де він натякнув, що її колишня професія стриптизерки ускладнила його стосунки з Кім Кардашян.

"Жінці дуже важко хотіти бути з кимось, хто був з Ембер Роуз... Мені довелося прийняти 30 душів, перш ніж я став зустрічатися з Кім", – говорив репер.

Хоч якими скандальними стосунки не були, можна побачити, що у Каньє почав вимальовуватися його типаж жінок Фото @ernnacost

На що Роуз відповіла, що терпіла "постійні знущання" з боку Каньє протягом усього часу їхніх стосунків. Навіть через десять років після розриву Ембер все ще мала негативні відчуття.

«Я і він - дві дуже різні людини. Я співчутлива людина. У мене є емпатія. Я хороша людина. Ось чому люди мене люблять. Тому мене любили всі, з ким я коли-небудь зустрічалася... Не знаю, чи говорить він це для того, щоб його дружині було комфортніше, але щоб присоромити мене і сказати, що тобі потрібно 30 душів, мовляв, бро, ти ж возив мене по всьому світу. З яких це пір тобі потрібно 30 душів?" – відповіла модель.

Кім Кардашян

Кім і Каньє пов’язувала давня дружба, проте зустрічатися вони почали у 2012 році. Вже у 2013 вони заручилися після того, як репер зробив пропозицію на порожньому бейсбольному стадіоні під акомпанемент оркестру. Пізніше Кардашян і Вест зіграли пишне весілля в Італії.

Стосунки подружжя спіткали постійні негаразди Фото AFP з сайту Getty Images

За час їхніх стосунків у пари народилося четверо дітей: Норт, Сейнт, Чикаго та Псалом.

В лютому 2021 року Кім офіційно подала на розлучення з репером. Їхні 10-річні стосунки були нічим іншим як американськими гірками. Подружжя регулярно потрапляло в заголовки ЗМІ з новими і новими драмами.

Двох з чотирьох дітей народила сурогатна мама Фото з Instagram

Занепад їхніх стосунків, ймовірно, почався у 2016 році, коли Каньє відкрито підтримав президентську кампанію Дональда Трампа. Кім, як повідомляється, була засмучена діями чоловіка, оскільки вона відкрито підтримувала Клінтон. Протягом наступних кількох років Каньє продовжував потрапляти в заголовки газет через зухвалі коментарі на кшталт "рабство - це вибір".

Він також розкритикував свою тещу, Кріс Дженнер, і назвав її "Кріс Чен Ин".

Пізніше репер заявив, що балотуватиметься в президенти.

У 2020 пара відвідувала сеанси сімейного консультування. Але до січня 2021 року вони здалися, а через місяць Кім подала на розлучення. Хоча пара, здавалося, була в дружніх стосунках – Кім навіть з'явилася, щоб підтримати Каньє на кількох заходах його проєкту Donda. Проте все остаточно зіпсувалося наприкінці 2021 року після того, як Кім пожартувала про їхнє розлучення на шоу Saturday Night Live.

Зараз Кім виглядає вільною і щасливою без Каньє Фото з Instagram

У наступні місяці Каньє неодноразово атакував Кім у соціальних мережах за її тодішні стосунки з Пітом Девідсоном, за те, що вона дозволила доньці Норт завести TikTok і нібито найняла охорону, щоб наглядати за тим, як татко грається з дітьми в їхньому будинку.

У листопаді 2022 року розлучення пари завершилося укладенням угоди про спільну опіку.

Джулія Фокс

Вест познайомився з акторкою Джулією Фокс у Маямі в новорічну ніч 2021 року, після чого в них закрутився короткотривалий бурхливий роман. Проте до Дня святого Валентина 2022 року пара розійшлася.

У вересні 2022 року Фокс розповіла про розрив журналу ES.

"Просто здається, що йому було над чим працювати, а у мене просто не було на це ні часу, ні сил. Я не маю на це ні пропускної здатності, ні емоційної спроможності", – розмірковувала Фокс.

Під час стосунків з Джулією Фокс Каньє почав виглядати все химерніше Фото Getty Images

Щодо того, чи були вони з Вестом офіційно "хлопцем" і "дівчиною", Фокс уточнила, що під час стосунків вони про це не говорили.

"Я не думаю, що ці слова коли-небудь виходили з моїх вуст, насправді. Я, безумовно, відчувала, що я була його дівчиною. Але також було відчуття, що я проходила кастинг на роль його дівчини - і він проходив кастинг на роль мене. Він був оркестрантом усього цього. Це дійсно було схоже на кіно", – ділилася Джулія.

Для Джулії період зустрічань з Вестом був непростим Фото Getty Images

Пізніше в своїй книзі Фокс напише, що стосунки з Каньє змушували її відчувати себе брудною і наче вона "циркова мавпочка".

А невдовзі наголосить, що тема сексу між нею і Вестом в мемуарах не підіймається, бо його не було.

Чейні Джонс

Невдовзі після стосунків із Фокс Вест був помічений з моделлю Чейні Джонс на шопінгу в Маямі в лютому 2022 року. Репер, схоже, підтвердив їхні стосунки через місяць, бо активно коментував дописи Джонс в Instagram емодзі з чорним серцем.

Вони також були помічені разом на матчі Лос-Анджелес Лейкерс у березні, а Джонс навіть привітала Веста з перемогою на Греммі у квітні.

Каньє у своїй ері "пошуку нової Кім" Фото Getty Images

Але стосунки пари були недовгими, вони розірвали їх у червні 2022 року після спільної подорожі до Японії.

Б’янка Сенсорі

Б’янка Сенсорі з 2020 року працювала архітектурною дизайнеркою бренду Каньє Yeezy.

Коли саме розпочалися стосунки між нею і Вестом – невідомо, проте репер публічно продемонстрував свої перші ознаки закоханості у грудні 2022 року, випустивши пісню "Censori Overload".

Епатувати публіку - головне кредо пари Фото Getty Images

У 2023 року пару помітили за спільною вечерею, а за кілька днів після того з’явилися чутки про те, що Вест і Сенсорі одружилися на приватній церемонії.

Відтоді ця ексцентрична парочка стала постійним предметом уваги через свої неоднозначні вчинки типу інтимного моменту на яхті у Венеції, коли репер сидів зі спущеними штанями, а Б’янка знаходилася між ніг репера на колінах.

Відомо, що Сенсорі у гарних стосунках з дітьми Веста і вони регулярно проводять час разом.

У ЗМІ часто з’являються повідомлення, що між архітекторкою і репером не все так добре.

Стосунки Веста і Сенсорі складно назвати "нормальними" Фото Getty Images

"У Каньє є набір правил для Б'янки, який включає в себе те, що можна чи ні їй носити і говорити. Також вона зобов'язана їсти певні продукти і займатися спортом, навіть якщо Каньє не займається спортом. Б’янка більше не має власної думки", – повідомляв інсайдер.

Пізніше з'явилися повідомлення про те, що Сенсорі і Вест взяли перерву. Інсайдери стверджували, що сім'я і друзі Б’янки хвилювалися за їхні стосунки і провели для неї інтервенцію, поки вона була вдома в Австралії.

"Її друзі дали їй зрозуміти, що саме вони відчувають, і сказали їй, що їй потрібно схаменутися. Сім'я ніколи не була фанатом Каньє, і близькі їй люди сумнівалися, чи було одруження з ним правильним рішенням... З ним дуже важко бути поруч і працювати, і Бьянка є однією з найтерплячіших людей, які коли-небудь мали з ним справу. Вона вся у Весті", – говорив інсайдер.

Каньє постійно критикують за неповагу до своєї дружини Фото з Instagram

Стосунки Б’янки і Каньє – суцільний скандал. Починаючи з того, що репер, начебто, змушує дівчину "одягатися" як порноактрису і закінчуючи його висловлюваннями. А постійні штрафи за неналежний вигляд супутниці репера не зупиняють пару.

На нещодавній церемонії Греммі відбувся черговий "перформанс": позуючи на червоній доріжці, Б'янка, після слів Каньє, повернулася спиною до камер і скинула шубу, під якою виявилося… майже нічого, а конкретніше – повністю прозора мінісукня. Після цього дійства пара поїхала.

Трохи пізніше репер відповів на критику цього вчинку.

У соцмережі X Вест розпочав цілу тираду на тему влади над своєю дружиною, зазначивши, що у їхніх стосунках немає цього "феміністського лайна". Продовжив репер тим, що одягти це "вбрання" було вибором Б'янки, проте з його схвалення. А закінчив свій монолог Каньє черговим оспівуванням Гітлера та ненавистю до євреїв.





На фото з Grammy Б'янка не виглядає щасливою, на відміну від Каньє Фото Getty Images

Чим закінчиться вся ця "історія кохання" – загадка, проте неважко прослідкувати по романтичним стосункам репера занепад його особистості та "дзвіночки" про прогресування психічних розладів.