"Мовчання - це співучасть": зірка "Друзів" Швіммер попросив Маска заблокувати Веста у Х після скандальної заяви репера

Фото з Instagram Девіда Швіммера

Зірка популярного телесеріалу "Друзі", актор Девід Швіммер просить мільярдера Ілона Маска заблокувати акаунт репера Каньє Веста у соцмережі Х.

Про це Девід написав у своєму Instagram.

Швіммера обурили нещодавні висловлювання виконавця про те, що він нацист, расист і любить Гітлера.

Реклама:

"Ми не можемо зупинити божевільного фанатика від вивергання ненависті, невігласької жовчі. Але ми можемо перестати давати йому мегафон, містере Маск", - написав Девід.

Каньє Вест на Греммі 2025 з дружиною Фото Getty Images

Виконавець ролі Роса зазначив, що у Веста 32,7 мільйони підписників у Х, що вдвічі більше, ніж євреїв.

"Його хвора мова ненависті призводить до насильства проти євреїв у реальному житті", - наголосив актор.

Девід додав, що мовчати про те, що робить Каньє - це співучасть у злочині.

"Я не знаю, що гірше: той факт, що він ідентифікує себе як нацист (що означає, що він хоче знищити всі маргіналізовані спільноти, включаючи свою власну), або той факт, що немає достатнього обурення, щоб видалити та забанити його в усіх соціальних мережах зараз. Мовчання - це співучасть", - підсумував Швіммер.

Нагадаємо, на початку лютого дружина Каньє Веста на хіднику Греммі оголилася перед папараці.

Після того, Каньє і зробив свою заяву про нацизм і любов до Гітлера, додавши, що контролює свою дружину.

Крім того, такі висловлювання репера звучать вже не вперше - у 2022 він говорив щось подібне і навіть зізнався у любові до Путіна, але у 2023 вибачився перед єврейською спільнотою.