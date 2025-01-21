Капелюх-канотьє, сукня-пальто та оголені плечі в вечірньому ч/б: два образи Меланії Трамп для інавгурації президента США. Фото
Образи першої леді США Меланії Трамп для інавгурації її чоловіка традиційно привернули багато уваги у соцмережах та ЗМІ. Чого вартує лише мем про те, що капелюх Меланії завадив Дональду поцілувати її в щічку на публіці.
Утім, саме цей капелюх, що закривав очі дружини новообраного президента під час денної частини урочистостей, є найбільш характерною ознакою її стилю та своєрідним меседжем.
Окрім темно-синього канотьє (саме так називається модель капелюху, що був на Меланії) на першій леді була темно-синя сукня-пальто з шовкової вовни від нью-йоркського дизайнера Адама Ліппса, високі підбори та чорні рукавички. Образ Трамп був доволі стриманий і холодний, а головний убір від Eric Javits на більшості фото не давав роздивитися її погляд.
Попередні перші леді, зокрема Ненсі Рейган і Джекі Кеннеді, теж вдягали капелюшки на інавгурації своїх чоловіків, але жоден з них не приховував їхні обличчя. На відміну від Меланії Трамп.
До слова, українці у мережі вже відреагували жартами на капелюх Меланії.
Як відомо, на попередній інавгурації Трампа його дружина була у вбранні від американського модельєра Ральфа Лорена, але зазвичай вона віддає перевагу європейським дизайнерам.
Як пише New York Times, вбрання Трамп дуже контрастувало з образом, який вона обрала під час першої інавгурації свого чоловіка. Тоді Меланія була без капелюха у ніжно-блакитній сукні та пальчатках. Її образ дуже нагадував Джекі Кеннеді. І, як пише видання, тоді вигляд Меланії натякав на те, що вона справді знає вашингтонські звичаї та докладає зусиль, щоб міцно закріпитися в континуумі перших леді, які пішли раніше. А цього разу інакше.
Для вечірнього балу 54-річна Меланія Трамп обрала більш відкритий образ і виглядала не такою напруженою, як зранку. На ній була чорно-біла вечірня сукня від дизайнера Ерве П'єра, який створив її сукню і для інавгураційного балу 2017 року.
Вечірнє вбрання Меланії оголювало її плечі, а під час танцю з Дональдом вона виглядала більш розслаблено і посміхалася.
Більше про Меланію Трамп та її історію з Дональдом читайте в матеріалі ТаблоID.
Також ТаблоID писав про походеньки і скандали новообраного президента США.
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