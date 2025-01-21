"Підловили за фактчекінгом": момент із інавгурації, де Цукерберг зазирнув у декольте нареченої Безоса, насмішив мережу
Інавгурація 47-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, як і очікувалося, стала багатою на яскраві моменти, які тепер обговорює мережа і які розтягують на меми.
Одним із таких стала реакція Марка Цукерберга на сміливе декольте нареченої мільярдера Джеффа Безоса, Лорен Санчес. Те, як 40-річний засновник Facebook глипнув на бюстгальтер пишногрудої брюнетки, потрапило і на фото, і на відео.
"Марка Цукерберга підловили за фактчекінгом... Знайти собі того, хто дивитиметься на тебе так, як Марк Цукерберг дивиться на жінку Безоса... Facebook оцінює активи Amazon", - жартують у мережі.
Враховуючи, що по інший бік від Марка сиділа його дружина Присцилла Чан, то інтернет-користувачі припустили, що після такого Цукербергу доведеться спати на канапі, а то й узагалі в метавсесвіті. Дехто порадив чолов'язі взагалі не потикатися додому в наступі пару тижнів.
Зазначимо, що дістається від юзерів і 55-річній Лорен. Багато кому такий її образ видався недоречним для такої важливої офіційної події, тож, мовляв, Марка цілком можна зрозуміти.
Нагадаємо, кілька років тому в мережі завірусився момент, де Санчес із захватом дивиться на актора Леонардо ДіКапріо. Тоді на жартики про "містера "Украду твою дівчину"" відреагував сам Безос.
Як відомо, Лорен, яка полюбляє провокативні декольтовані луки, нерідко звинувачують у несмаку. Так, наприклад, у 2023-му активно критикували їхню з Джеффом фотосесію для Vogue, яку "хотілося розбачити".
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