"Підловили за фактчекінгом": момент із інавгурації, де Цукерберг зазирнув у декольте нареченої Безоса, насмішив мережу

На інавгурації Дональда Трампа поруч сиділи: засновник Facebook Марк Цукерберга із дружиною Присциллою Чан, засновник Amazon Джефф Безос із нареченою Лорен Санчес, очільник Alphabet Inc. Сундар Пічаї та Ілон Маск. А далі вийшло цікаво... Фото Getty Images

Інавгурація 47-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, як і очікувалося, стала багатою на яскраві моменти, які тепер обговорює мережа і які розтягують на меми.

Одним із таких стала реакція Марка Цукерберга на сміливе декольте нареченої мільярдера Джеффа Безоса, Лорен Санчес. Те, як 40-річний засновник Facebook глипнув на бюстгальтер пишногрудої брюнетки, потрапило і на фото, і на відео.

"Марка Цукерберга підловили за фактчекінгом... Знайти собі того, хто дивитиметься на тебе так, як Марк Цукерберг дивиться на жінку Безоса... Facebook оцінює активи Amazon", - жартують у мережі.

Mark Zuckerberg was caught fact-checking 😂pic.twitter.com/kFiC6ZQOTs — Laughing Legends (@LaughingLegend0) January 21, 2025

Facebook і ваші дані

"Я і субтитри до фільму"

Враховуючи, що по інший бік від Марка сиділа його дружина Присцилла Чан, то інтернет-користувачі припустили, що після такого Цукербергу доведеться спати на канапі, а то й узагалі в метавсесвіті. Дехто порадив чолов'язі взагалі не потикатися додому в наступі пару тижнів.

У Instagram Марк після інавгурації запостив фото з Прісциллою, але коментатори його підколюють, нагадуючи, що всі все одно бачили, як він дивився на Лорен Фото з Instagram Цукерберга

"Чоловіче, сьогодні спатимеш у своєму метавсесвіті"

Є й така версія Скрін із Facebook Олени Монової

Зазначимо, що дістається від юзерів і 55-річній Лорен. Багато кому такий її образ видався недоречним для такої важливої офіційної події, тож, мовляв, Марка цілком можна зрозуміти.

Нагадаємо, кілька років тому в мережі завірусився момент, де Санчес із захватом дивиться на актора Леонардо ДіКапріо. Тоді на жартики про "містера "Украду твою дівчину"" відреагував сам Безос.

Як відомо, Лорен, яка полюбляє провокативні декольтовані луки, нерідко звинувачують у несмаку. Так, наприклад, у 2023-му активно критикували їхню з Джеффом фотосесію для Vogue, яку "хотілося розбачити".







