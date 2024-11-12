Голі фотосесії, вкрадена промова та зради чоловіка: що відомо про новоспечену першу леді США Меланію Трамп

Знову президент і знову перша леді США Фото: Getty Images

Кажуть, що двічі в одну річку не увійдеш, та це точно не про Меланію Трамп. Після перемоги її чоловіка Дональда Трампа на президентських виборах, вона знову обійматиме посаду першої леді США.

ТаблоID розкаже, чим прославилася Меланія. Нагадає її оголені фотосесії та скандал під час перших виборів Трампа. А також зради чоловіка і нову стратегію комунікації на старій посаді.

Американська мрія

Меланія Кнавс – дівоче прізвище дружини Дональда Трампа – виросла у Словенії. Як пишуть біографи, жила вона у скромному батьківському будинку разом із молодшою сестрою. Згодом юна Меланія дізналася, що у неї є зведений брат – син батька від попередніх стосунків.

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Біографія Меланії Трамп розпочинається традиційно - зі звичайної родини та однієї великої мрії Фото: Getty Images

У 1991 році Кнавс переїхала до США, де активно почала займатися моделінгом. Цікаво, що Меланія отримала грін-карту на постійне проживання, яку називають "віза Ейнштейна". Вона видається видатним особам за надзвичайні здібності. У 2018 році адміністрація Дональда Трампа намагалася переглянути імміграційне законодавство, і чимало критиків поставили під сумнів, чи заслуговувала Меланія на особливі умови.

Оголені фотосесії

У 16-ть Меланія почала працювати моделлю. А за два роки уклала контракт з агентством у Мілані. Вона з’являлася на сторінках такого глянцю, як Harper's Bazaar Bulgaria, Vanity Fair Italia, Sports Illustrated Swimsuit Issue і British GQ, для якого позувала оголеною в січні 2000 року. Цей факт у 2016-му, коли Дональд балотувався у президенти, розпалив чималу суперечку у пресі.

Тоді у ЗМІ з’являлися оголені знімки 25-річної Меланії – як самої, так і в компанії з іншою моделлю.

"Меланія була однією з найуспішніших моделей, і вона робила багато фотосесій, у тому числі для обкладинок і великих журналів. Це було фото, зроблене для європейського журналу до того, як я познайомився з нею. У Європі такі фотографії дуже модні та поширені", - коментував Трамп на захист дружини.

Вік Меланії Трамп - 54 роки. А її чоловіка - 78. Вагома різниця, але вона не завадила шлюбу Фото: Getty Images

"Невже ми більше не можемо оцінити красу людського тіла? Ми повинні шанувати своє тіло та прийняти вічну традицію використання мистецтва, як потужного засобу самовираження", - вже у 2024 році коментувала сама Меланія свою роботу минулого.

Ба більше – вона додавала, що пишається цими знімками, і нещадно критикувала журналістів за "надмірну увагу до її оголеного тіла".

Зустріч і весілля з Трампом

Меланія і Дональд уперше зустрілися у 1998 році. Але по-справжньому закрутили стосунки у 2004-му. Тоді Трамп розлучався зі своєю другою дружиною Марлою, а Кнавс була у вільно польоті. За рік парочка, де йому було 58 років, а їй – 34 – одружилася на розкішній церемонії у Палм-Біч у Флориді. Після цього Меланія майже одразу змінила своє дівоче прізвище і стала Трамп.

Перші фото Меланії Трамп і Дональда - далекий 1998 рік Фото: Getty Images

Для церемонії новоспечена наречена обрала сукню від Dior, вартість якої на той час оцінювали у 200 тисяч доларів. На створення вбрання дизайнерам знадобилося 550 годин, 1500 кристаликів, майже 82 метри дорого атласу та близько 4 метрів вуалі.

Обручку з діамантом у 12 каратів оцінили у 1,5 мільйона доларів. Цікаво, що Меланія відмовилася від традиційного букета нареченої і в руках несла старовинні родинні чотки. У другій частині церемонії дружина Трампа з’явилася у сукні від Вери Вонг та розважалася у компанії подружжя Клінтонів, акторки Гайді Клум, баскетболіста Шакіра О’Ніла та скандального репера P.Diddy, якому закидають організацію збочених оргій.

Народження дитини і зради Трампа

У 2006 році Меланія народила сина Беррона. Тоді ж її благовірний пустився берега із порноакторкою Стормі Деніелс. У 2018 році вона заявила, що мала секс із Дональдом, хоч той вперто відкидав усі заяви. На кілька днів Меланія взяла публічну паузу та навіть скасувала спільні поїздки з чоловіком. Згодом вона повернулася до своїх обов’язків, утім, так і не прокоментувала "чутки".

Під час вагітності одяг Меланія Трамп обирала об'ємний, але водночас і підкреслювала фігуру. Загалом вона демонструє стильні образи Фото: Getty Images

Вкрадена промова

Під час перших перегонів Дональда Трампа за президентське крісло, Меланія втрапила у гучний скандал. Ні, цього разу без оголених фото – натомість із вкраденою промовою. Вона виступила на з’їзді Республіканської партії, але уривки її промови були дивним чином ідентичні з виступом Мішель Обами у 2008 році на з’їзді Демократів.

Пізніше провину за цей конфуз взяла на себе спічрайтерка, а потім Меланія узагалі здебільшого мовчала, ніж говорила. Чи не єдиний раз у 2016 році вона виступила з промовою щодо американських цінностей для молоді.

Чому б не запозичити трохи промови? Але не робіть, як Меланія, бо потім доведеться довго грати в мовчанку Фото: Getty Images

Цікаво, деякі ЗМІ стверджують, що Меланія не хотіла перемоги Трампа. І в ніч, коли той одержав першу перемогу, навіть розплакалася. Та хотіла вона нового статусу для себе чи ні, а на посаді першої леді почала займатися добробутом дітей, боротьбою зі зловживанням опіоїдів та захистом від кібербулінгу. За її словами, це найбільш її цікавило після того, як Беррон зазнав онлайн-атаки у 2016 році.

Знову перша леді

З 2021 року Меланія Трамп була досить скромною і не потрапляла на шпальти газет. Ба більше – вона майже не брала участі у виборчій кампанії чоловіка, з’явившись усього декілька разів із публічними виступами.

У жовтні 2024 року вона випустила мемуари про дитинство та кар’єру моделі, шлюб із Дональдом та роль першої леді. Вона назвала це "особистою подорожжю".

Чи змінить зараз Меланія Трамп принцип комунікації? Фото: Getty Images

Ймовірно, що до своєї нової-старої ролі Меланія Трамп тепер підійде більш обдумано. За день після перемоги Трампа вона вийшла на зв’язок із виборцями у соцмережах.

"Більшість американців довірили нам цю важливу відповідальність. Ми захистимо серце республіки — свободу", - красномовно писала вона.

Нагадаємо, раніше ТаблоID писав про усі скандали, в яких був задіяний Дональд Трамп.

А також раніше політик оголосив про вагітність доньки і очікування 11 онука.