"Не жінка декабриста": Кузнецова пояснила, що зіпсувало її стосунки з бойфрендом-росіянином та хто вплинув на її переїзд до Іспанії

Акторка Катерина Кузнецова, яка у липні заявила про розставання зі своїм бойфрендом-росіянином Максимом Апліним, пояснила, що саме стало фінальною точкою у їхніх стосунках.

За словами Каті, вони з коханим розійшлися через відстань, адже вона активно знімалася в українських проєктах, а він - будував свою роботу на Шрі-Ланці, тож бачилися вони рідко.

"Так, ми розійшлися. Ну бо відстань. Я завжди говорила, що у наших стосунках відстань - це припустима історія, але я думаю, що важче було йому. Ми як завжди спілкувалися, були на зв'язку. Але він бачив, що у мене робота, що я занурена у знімальний процес і йому десь стало не вистачати. І він говорив про це. І я розуміла, що це не є нормально", - сказала Кузнецова в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Крім того, як зазначила акторка, вона не з тих жінок, які все можуть покинути та поїхати за чоловіком.

"Але я по своїй природі не жінка декабриста і я не могла все кинути і поїхати жити на острів. Це не я. Він це знав, до речі. Але останні два роки ця відстань сягала шість місяців, а це точно не нормально. Тому ми прийняли рішення вдвох, ми обидва плакали, нам було важко", - зазначила Кузнецова.

Катерина додала, що навіть не могла припустити переїзду на Шрі-Ланку до коханого, адже після повномасштабного вторгнення в Україну, ця країна підтримала РФ.

"Ми розуміли, що ми можемо зараз формально продовжити йти далі, але просто він знає, що я все не покину, а він не може сюди, зі зрозумілих причин. А я не сприймаю Шрі-Ланку, бо після повномасштабного вторгнення вони підтримали РФ. І всі ті люди, які коли були товаришами, я не можу їх бачити, не хочу їх бачити. А в нього там робота, тобто в нього там реалізація. І саме тому ми просто сиділи, говорили і прийняли таке рішення", - зауважила вона.

До речі, разом із заявою про розставання Катя ошелешила прихильників й новиною про свій частковий переїзд до Іспанії. Як стверджує акторка, про це попросили її батьки.

"Мене заспокоює, що я вдома, і що я поруч з батьками. Я скажу, що мені не дуже комфортно бути за кордоном. Хоча це вимушена міра. Мої батьки попросили мене про це і, зрештою, я і сама розумію, що задля ментального стану мені треба виїжджати. Особливо після останніх обстрілів, які були у травні у тому місті, де ми живемо. Але вдома краще", - зізналася вона.

