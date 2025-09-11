"Важко бути з такою жінкою, як я": Кузнецова назвала причини розставання зі своїм бойфрендом-росіянином

Катерина Кузнецова пояснила, як кар'єра завадила її останнім стосункам Кадр з youtube/MarichkaPadalko

38-річна актриса Катерина Кузнецова, відома за ролями в російських серіалах, у новому інтерв'ю відверто розповіла про розставання з російським бізнесменом Максимом Апліним та заговорила про баланс між роботою і особистим життям.

У розмові з Марічкою Падалко знаменитість також згадала про початок стосунків зі своїм ексчоловіком, росіянином Євгеном Проніним, з яким розлучилась у 2015-му.

"Після проєкту почалися наші стосунки. Зйомки переросли в кохання. Перші два роки були на відстані, потім він мене запросив і я переїхала. Він часто приїжджав сюди (в Україну). Ми разом зростали, у нас був графік, хто і коли мав приїхати. Але він частіше їздив, бо я ж дівчинка-кокетка, до мене треба приїжджати", — каже вона.

Кіноакторка пояснила, що її колишній "любить Україну", а завершення їхніх стосунків у 2015-му не пов'язане з політичними поглядами: "Це не могло ніяк зіпсувати наші стосунки, але я знала, що йому, на той момент, була близька теорія, що анексія Криму — найкраще". Зараз вони мають дружні стосунки та час від часу спілкуються в месенджерах, а Євген змінив думку і нині не проживає в РФ

Катерина чесно зізналася, що часто обирала розвиток своєї кар'єри і ставила її вище за стосунки. Вона пояснила, що балансувати між особистим життям і роботою важко:

"Мені здається, я завжди обирала роботу. Це не говорить, що я не кохала щиро.. Я віддавалася, але коли я отримувала сценарій, чи роботу, у мене все відходило на другий план. Мені ніхто не потрібен. Але це такий період, коли йдуть зйомки, а коли вони закінчуються, то я перетворююся в людину, яка хоче жити, гуляти розчинятися у стосунках".

Актриса розповіла про розставання зі своїм коханим, Максимом Апліном. Вони були разом 8 років. І хоча офіційно вони не були одруженими, пара вважала себе подружжям.

"Я об'єктивно розумію, що важко бути з такою жінкою, як я. Хоча я намагаюся давати увагу, але це важко… Я знаю, що в моїх колишніх стосунках йому (коханому) не вистачало мене дуже. Я навіть бачила цей погляд, коли ми тільки побачилися, а він мені каже: "Я знаю, що ти скоро поїдеш". Йому було боляче усвідомлювати це… Я завжди обирала роботу. Балансувати дуже важко. Я думаю, що все одно треба розставляти пріоритети", — зізналася знаменитість.

Кузнецова зазначила, що у неї ніколи не було бажання "порвати контракт" і кинути роботу заради чоловіка, але вона не виключає, що в майбутньому зустріне партнера, для якого буде готова це зробити

Чесно вона й назвала причини, чому їхні стосунки завершилися:

"Відстань. Ми будували наші стосунки на відстані, але вона завжди була не більше двох-трьох місяців, а останні два роки це сягало шести-семи місяців".

Колишньому обранцю Катерини також не легко давалися її інтимні сцени у кіно. Йому було неприємно їх дивитися, але пара знайшла спосіб уникати пікантні моменти з акторкою:

"Максим мені казав: "Ти йому зізнаєшся в коханні так само як мені. Настільки це щиро, що я не можу відрізнити, де правда, а де ні"... А щодо тілесного контакту, то це було поступово. Були історії, коли він йшов в іншу кімнату, не міг це дивитися. Просив попереджати його. Це нормальна реакція. Я думаю, будь-якому чоловіку це не сподобалося б… Інколи він просив дублерку".

Вона розповіла, що, хоча її бойфренд дуже сумував за нею, він ніколи не змушував її залишитися з ним і кинути роботу, але всіляко пропонував ідею жити разом на Шрі-Ланці

