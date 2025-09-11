"Важко бути з такою жінкою, як я": Кузнецова назвала причини розставання зі своїм бойфрендом-росіянином
38-річна актриса Катерина Кузнецова, відома за ролями в російських серіалах, у новому інтерв'ю відверто розповіла про розставання з російським бізнесменом Максимом Апліним та заговорила про баланс між роботою і особистим життям.
У розмові з Марічкою Падалко знаменитість також згадала про початок стосунків зі своїм ексчоловіком, росіянином Євгеном Проніним, з яким розлучилась у 2015-му.
"Після проєкту почалися наші стосунки. Зйомки переросли в кохання. Перші два роки були на відстані, потім він мене запросив і я переїхала. Він часто приїжджав сюди (в Україну). Ми разом зростали, у нас був графік, хто і коли мав приїхати. Але він частіше їздив, бо я ж дівчинка-кокетка, до мене треба приїжджати", — каже вона.
Катерина чесно зізналася, що часто обирала розвиток своєї кар'єри і ставила її вище за стосунки. Вона пояснила, що балансувати між особистим життям і роботою важко:
"Мені здається, я завжди обирала роботу. Це не говорить, що я не кохала щиро.. Я віддавалася, але коли я отримувала сценарій, чи роботу, у мене все відходило на другий план. Мені ніхто не потрібен. Але це такий період, коли йдуть зйомки, а коли вони закінчуються, то я перетворююся в людину, яка хоче жити, гуляти розчинятися у стосунках".
Актриса розповіла про розставання зі своїм коханим, Максимом Апліном. Вони були разом 8 років. І хоча офіційно вони не були одруженими, пара вважала себе подружжям.
"Я об'єктивно розумію, що важко бути з такою жінкою, як я. Хоча я намагаюся давати увагу, але це важко… Я знаю, що в моїх колишніх стосунках йому (коханому) не вистачало мене дуже. Я навіть бачила цей погляд, коли ми тільки побачилися, а він мені каже: "Я знаю, що ти скоро поїдеш". Йому було боляче усвідомлювати це… Я завжди обирала роботу. Балансувати дуже важко. Я думаю, що все одно треба розставляти пріоритети", — зізналася знаменитість.
Чесно вона й назвала причини, чому їхні стосунки завершилися:
"Відстань. Ми будували наші стосунки на відстані, але вона завжди була не більше двох-трьох місяців, а останні два роки це сягало шести-семи місяців".
Колишньому обранцю Катерини також не легко давалися її інтимні сцени у кіно. Йому було неприємно їх дивитися, але пара знайшла спосіб уникати пікантні моменти з акторкою:
"Максим мені казав: "Ти йому зізнаєшся в коханні так само як мені. Настільки це щиро, що я не можу відрізнити, де правда, а де ні"... А щодо тілесного контакту, то це було поступово. Були історії, коли він йшов в іншу кімнату, не міг це дивитися. Просив попереджати його. Це нормальна реакція. Я думаю, будь-якому чоловіку це не сподобалося б… Інколи він просив дублерку".
Якось ТаблоID ділився цікавими фактами про акторку та детальніше розповідав про її романи. Раніше Кузнецова також розповідала про свою творчу діяльність в Москві та що найголовніше там залишила.
Нагадаємо, під час стосунків з Максимом Катя частенько їздила до нього в Барселону та на Тенерифе, звідки вона публікувала ефектні фото. А нещодавно зірка хвалилася фігуркою у бікіні та в ліфчику і з ремінцем на шиї взяла участь у грайливій зйомці.
Кузнецова у джинсах, топі та чоботях наробила бешкетних кадрів на табуреті й коло батареї
"В мені приваблива харизма": Кузнецова розповіла, чи вважає себе красивою, коли коле ботокс та чи збирається збільшити груди
Кузнецова у топі з мотузками блиснула оголеним бюстом на чорно-білих фото