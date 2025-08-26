Кузнецова у бікіні блиснула тендітною фігурою на іспанському відпочинку. Фото

Карина Тімкова - 26 серпня, 12:30

38-річна актриса Катерина Кузнецова, відома за ролями в російських проєктах, поділилася моментами зі свого іспанського відпочинку.

В Instagram зірка екранів показалась у рожевому бікіні на пляжі, а ще вона попозувала на брилі біля моря в чорному купальному комплекті.

"Літо", — підписала вона свій новий допис.

Катерина Кузнецова у бікіні попозувала на лежаку в Барселоні

Катерина похвалилася стрункою фігурою під сонечком

Фото instagram

Катерина Кузнєцова у бікіні похвалилася струнким тілом на брилі

Акторка у купальнику посвітила стрункими ногами на відпочинку в Барселоні

Катерина Кузнецова у топі зазнімкувалася на відпочинку в Іспанії
Вона також показалась у чорному топі з елегантними прикрасами
Катерина Кузнецова у стильному луці показалася з келихом вина в Барселоні

Кузнецова насолодилася вечерею у місцевому закладі

Нещодавно Катя у модній сукенці попозувала на Канарських островах та знялася топлес для літніх кадрів. А ще вона тішила чорно-білими фото у ліфчику. Знаменитість також чесно розповідала, чи планує збільшити груди.

До речі, якось ТаблоID описав цікаві факти з життєпису Кузнецової, серед яких стосунки з росіянином і робота в РФ.

купальники
