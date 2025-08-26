Кузнецова у бікіні блиснула тендітною фігурою на іспанському відпочинку. Фото
38-річна актриса Катерина Кузнецова, відома за ролями в російських проєктах, поділилася моментами зі свого іспанського відпочинку.
В Instagram зірка екранів показалась у рожевому бікіні на пляжі, а ще вона попозувала на брилі біля моря в чорному купальному комплекті.
"Літо", — підписала вона свій новий допис.
Нещодавно Катя у модній сукенці попозувала на Канарських островах та знялася топлес для літніх кадрів. А ще вона тішила чорно-білими фото у ліфчику. Знаменитість також чесно розповідала, чи планує збільшити груди.
До речі, якось ТаблоID описав цікаві факти з життєпису Кузнецової, серед яких стосунки з росіянином і робота в РФ.
Зірка "Кухні" Кузнецова розказала, чому не поїхала з росії у 2014 та що найцінніше залишила в Москві
Скейт і фактурна сукня: Кузнецова у чорно-білій зйомці посвітила довгими ногами в млосних позах
Кузнецова у джинсах, топі та чоботях наробила бешкетних кадрів на табуреті й коло батареї