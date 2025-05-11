"Хочеться евакуюватися на Місяць": Осадча з нагоди свята поділилася непопулярними думками про материнство

Телеведуча Катерина Осадча з нагоди Дня матері поділилася з шанувальниками своєю непопулярною думкою про материнство.

Катя зазначила, що перша непопулярна думка - діти можуть доводити до сказу.

"Твої діти можуть доводити тебе до сказу. До такого сказу, що хочеться просто закритися в кімнаті, евакуюватися на Місяць", - сказала зірка.

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"Тільки мама знає, як це любити до нестямно і одночасно хотіти опинитися в тиші, як це піти побути самій і в той самий час безкінечно сумувати за дітьми. Не висипатися, забувати поїсти, але звідкись брати сили влаштовувати велосипедні заїзди і навіть отримувати від цього задоволення", - написала Катя

Також Осадча зазначила, що бути мамою - це дуже складно, і не тільки, поки дитина ще маленька.

"Друге. Мама - це складно. Якщо в тебе більше 2-х дітей - це танці на сковорідці 24/7. Молодим мамам розповідають про те, що складний перший місяць. Засмучу, це не правда. Складні перші років 15. Якщо повезе. Коли свої діти починають перетворюватися на бісенят, тобі навколо всі кажуть: "Це криза року, двох, трьох, п'яти, семи, десяти". Як на мене, ця криза - безкінечна", - додала вона.

"Мами, ви найкрутіші в світі, ви супер люди, які можуть все і навіть більше. Будьте щасливими і нехай бажання евакуюватися виникає лише інколи", - додала ведуча

Крім того, ведуча зазначила, що діти - це щастя, але материнство - робота 24/7.

"Третє. Мама - це найкращий тайм-менеджер. Мама - це робота 24/7. Мені взагалі здається, коли молодим парам кажуть: "У вас ще немає дітей, треба терміново народжувати". Це просто ці пари заздрять тим парам, у кого ще немає дітей, тому що вони - вільні. Але насправді, якщо серйозно, ти можеш втомлюватися, тобі може бути складно, але потім ти дивишся на дітей і думаєш: "Та ні, все-таки вони - твоє щастя. Діти - це щастя. Але материнство - це складно",

А ви згодні з такими думками про материнство?

Нагадаємо, у Катерини Осадчої та Юрія Горбунова двоє спільних дітей: 8-річний Іван та 3-річний Данило. Також у Каті є старший син від попередніх стосунків - 22-річний Ілля.

До речі, нещодавно Осадча та Горбунов взяли коротеньке інтерв'ю у свого 8-річного сина.