"Хочеться евакуюватися на Місяць": Осадча з нагоди свята поділилася непопулярними думками про материнство
Телеведуча Катерина Осадча з нагоди Дня матері поділилася з шанувальниками своєю непопулярною думкою про материнство.
Катя зазначила, що перша непопулярна думка - діти можуть доводити до сказу.
"Твої діти можуть доводити тебе до сказу. До такого сказу, що хочеться просто закритися в кімнаті, евакуюватися на Місяць", - сказала зірка.
Також Осадча зазначила, що бути мамою - це дуже складно, і не тільки, поки дитина ще маленька.
"Друге. Мама - це складно. Якщо в тебе більше 2-х дітей - це танці на сковорідці 24/7. Молодим мамам розповідають про те, що складний перший місяць. Засмучу, це не правда. Складні перші років 15. Якщо повезе. Коли свої діти починають перетворюватися на бісенят, тобі навколо всі кажуть: "Це криза року, двох, трьох, п'яти, семи, десяти". Як на мене, ця криза - безкінечна", - додала вона.
Крім того, ведуча зазначила, що діти - це щастя, але материнство - робота 24/7.
"Третє. Мама - це найкращий тайм-менеджер. Мама - це робота 24/7. Мені взагалі здається, коли молодим парам кажуть: "У вас ще немає дітей, треба терміново народжувати". Це просто ці пари заздрять тим парам, у кого ще немає дітей, тому що вони - вільні. Але насправді, якщо серйозно, ти можеш втомлюватися, тобі може бути складно, але потім ти дивишся на дітей і думаєш: "Та ні, все-таки вони - твоє щастя. Діти - це щастя. Але материнство - це складно",
Нагадаємо, у Катерини Осадчої та Юрія Горбунова двоє спільних дітей: 8-річний Іван та 3-річний Данило. Також у Каті є старший син від попередніх стосунків - 22-річний Ілля.
До речі, нещодавно Осадча та Горбунов взяли коротеньке інтерв'ю у свого 8-річного сина.