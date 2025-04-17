"Перестала боятися темряви": Осадча у графітових штанах, оверсайзі та білій футболці прогулялася сонячним Києвом і поміркувала про зміни. Фото

Телеведуча Катерина Осадча захопила новою стильною зйомкою та поділилася своїми роздумами про страх перед темрявою.

41-річна знаменитість позувала на вулиці Києва у стильному костюмі від українського бренду. Оверсайз жакет і брюки складалися з двох видів тканини — однотонної сірої та кольору графіт у тонку смужку. Під низ Катерина вдягнула білу футболку.

На інших світлинах ведуча додала сонцезахисні окуляри й тренч, що гармонував із вбранням. Результатами фотосесії вона поділилася в Instagram.

Осадча ефектно попозувала в сірому луці Усі фото @juli_koden

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"Я перестала боятися темряви. Нещодавно думала, що в мені змінилося за останні роки. Звичайно, багато чого. Різко треба було подорослішати, навчитися приймати швидкі рішення і піклуватися не лише про своїх близьких. Це все трапилося з більшістю з нас.

Я з дитинства боялась темряви, дзеркала у ванній і в моїй уяві. В моїй ванній кімнаті ще до недавнього часу мене чекали якісь прибульці. Але виявилося, що темрява то фігня, коли в тебе такі сусіди як наші. Вже третю весну вірю, що вона несе справедливість і мир. Поки не спрацьовувало, але може цього разу", — підписала вона свої фотографії.

Аутфіт завершували білі кросівки

Катерина любить фотографуватися на київських вулицях

В коментарях написали чимало компліментів: "Боже, як гарно", "Неймовірна та стильна", "Моя красуня" і ​​Розкішна"

Нещодавно Осадча влаштовувала іншу модну зйомку з нагоди свята і демонструвала довгі ноги у діловій спідниці. А ще знаменитість поділилася власними порадами для створення вдалих фото.

Як відомо, чоловіком Катерини є ведучий Юрій Горбунов. Пара разом виховує двох спільних синів: 8-річного Івана та 3-річного Данила. Днями хлопчики відповідали на кумедні запитання. Також сім'я любить проводити час разом на спільному відпочинку.

А ще у телеведучої є старший 22-річний син Ілля від минулих стосунків.