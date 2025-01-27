Решетнік повідомив про свій відпочинок у Домінікані та пояснив, чому його не афішував

Телеведучий Григорій Решетнік у січні виїздив за межі України, щоби провести відпустку з дружиною Христиною і трьома синами у Домініканській республіці.

Про це багатодітний батько розповів програмі "Ранок у великому місті".

"Я завжди говорив про те, що я - найчесніша людина. І насправді мене ніхто не питав офіційно, чи я поїхав, чи не поїхав", - сказав 41-річний Григорій.

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Тепер зрозуміло, хто робив Христині такі гарні фото Фото з Instagram Решетнік

"Я був поруч зі своєю родиною, просто не оголошував це публічно. Я, так чи інакше, не хочу засмучувати своїми фото з відпочинку тих людей, хто не має такої можливості", – пояснив він.

Як зазначила Христина, яка, на відміну від свого чоловіка, активно постила пляжний контент у Instagram, і їм, і їхнім дітям "була дуже необхідна зміна обстановки".

Дружина Решетніка активно постила контент із Домінікани в Instagram, а сам телеведучий якраз у той час зробив "детокс" від соцмереж

Нагадаємо, дружина телеведучого Тімура Мірошниченка, Інна нещодавно розповіла, що після того, як вони з ним усиновили хлопчика Марселя, на них посипався хейт. Пару звинувачували в тому, що це було зроблено для того, щоби чоловік міг виїздити за кордон.

Як відомо, періодично "прилітає" в мережі й співачці Ірині Федишин, чий чоловік та продюсер Віталій Човник регулярно супроводжує її на гастролях за межами України.







