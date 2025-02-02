"Ми не боремось, ми просто живемо": дружина Павліка звернулася до широкого загалу як мама не нормотипової дитини

Фото з Instagram Катерини Репяхової

Дружина співака Віктора Павліка, мати його молодшого нащадка та блогерка Катерина Репяхова повторила вірусний тренд "Скажи свою непопулярну думку і біжи", адаптувавши його під власну ситуацію, а саме говорила про те, як це - бути мамою не нормотипової дитини.

Ролик вона показала у своєму Instagram.

"Я не хочу, щоби мій син ставав нормальним, він унікальний. Моя дитина - це не проблема, проблема - суспільство без емпатії", - сказала Катя.

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Репяхова також зауважила, що іноді заздрить мамам нормотипових дітей.

"Ні, ми не боремось, ми просто живемо. Я не завжди ідеальна мама, і це нормально. Так, я можу бути щасливою, навіть якщо моє життя не схоже на ваш ідеал", - додала дружина Павліка.

Катя відповіла на всі ті стереотипи, з якими особисто стикалася як мати

До речі, вона зізналася, що іноді забуває про те, що свої потреби теж важливі.

"Не всі досягнення мають виглядати, як у соцмережах. Іноді успіх - це просто спокійний день. Не треба мені казати "я б так не змогла". Ви навіть не уявляєте, на що здатні, поки не доведеться", - підсумувала блогерка.

Скріншот з Instagram Катерини Репяхової

Нагадаємо, у сина Віктора Павліка та Катерини Репяхової, 3,5-річного Михайла затримка психомовленнєвого розвитку з сенсорними порушеннями. Це вдалося встановити тільки тоді, коли хлопчику виповнилося 3 роки.

Однак певні проблеми з розвитком сина Катя почала помічати, коли дитині було 1,10 року. Тоді Михайлика батьки записали до першого невролога.

З сином Катя їздила навіть до лікаря в Ізраїль й заплатила величезні гроші за консультацію. Там лікарка заявила, що у її сина розлад аутистичного спектру.

Правильно розшифрувати МРТ Михасика вдалося лише з 6 разу у Чернівцях. Також там розповіли, що стало причиною такого порушення.