Міддлтон у шифоновій сукні й тіарі леді Ді зазнімкували за спілкуванням з Макроном на банкеті. Фото
8 липня принц і принцеса Вельські відвідали банкет у Віндзорському замку з нагоди візиту президента Франції Емманюеля Макрона та першої леді Бріджит Макрон до Британії.
Для події Кейт вбралась у розкішну червону максісукню з шифону від Givenchy. Доповнювали лук оксамитові підбори-човники Jimmy Choo, тіара Lover's Knot і сережки, які колись носила принцеса Діана.
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Кейт відома своєю любов'ю до яскравих речей. Нещодавно вона з'являлась у сукенці трендового масляно-жовтого кольору та у ніжному білому луці з капелюшком. Також її зазнімкували на параді в аквамарині й у літньому образі в цятку на службі.
Як відомо, принц Вільям з дружиною мають трьох дітей: 11-річного Джорджа, 10-річну Шарлотту і 7-річного Луї. Хоча батьки багато часу проводять зі спадкоємцями, на сьогоднішній події вони не були присутні.
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