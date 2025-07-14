Міддлтон у яскравому платті та крислатому брилі з'явилася на Вімблдоні з чоловіком і старшими дітьми

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Відвідавши 12-го липня жіночий фінал Вімблдону, принцеса Вельська Кейт Міддлтон порадувала шанувальників британської королівської сім'ї і наступного дня.

У супроводі чоловіка, принца Вільяма і старших дітей, 11-річного Джорджа та 10-річної Шарлотти Її Високість з'явилася на чоловічому фіналі та зрештою особисто вручила кубок італійцеві Янніку Сіннеру.

43-річна Кетрін вбралася в ефектну кобальтово-синю мідісукню, а від пекучого сонця захистилася брилем від бренду LK Bennett. До речі, коштує такий менше 100 доларів.

Кетрін два дні поспіль відвідала Вімблдон Фото Getty Images

Принцеса Вельська привітала переможця Фото Getty Images

Наймолодший член родини, непосидюх Луї лишився вдома. А Джордж із Шарлоттою вболівали за спортсменів Фото Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Міддлтон зізналася, що навіть після подолання раку фізичне самопочуття далеко не одразу дозволяє їй "повернутися до нормальності". Як відомо, принц Вільям не приховує, що рік, коли онкологічні захворювання виявили і в його дружини, і в батька, став найтяжчим у його житті.