Кейт Мідлтон у масляному плісе та аксесуарах на $12 тисяч нагородила переможницю на Вімблдоні

Принцеса Вельська Кейт Міддлтон вперше цього року відвідала Вімблдонський тенісний турнір, де нагородила переможницю.

На свій улюблений літній захід Кейт прийшла в елегантному аутфіті трендового масляного кольору. Сукню принцеса вибрала від бренду Self-Portrait, яку їй виготовляли на замовлення.

Свій образ вона доповнила замшевими босоніжками бежевого кольору на підборах від Gianvito Rossi за 1140 доларів. Також вона обрала велику плетену сумку у тон взуття бренду Anya Hindmarch за 1450 доларів.

Міддлтон одягнула сонцезахисні окуляри від Ralph Lauren за 116 доларів. З прикрас принцеса обрала годинник Cartier за майже 6 тисяч доларів, сережки цього ж бренду за 2940 доларів та золотий браслет з аквамарином Halcyon days за 150 доларів.

Кейт Міддлтон з'явилася у трендовому образі на фіналі жіночого турніру Вімблдонського турніру Фото Getty Images

Цікаво, що у 2023-му році Кейт одягала на Вімблдон таку ж сукню, щоправда, лаймового кольору.

Нагадаємо, на початку липня Кейт Міддлтон вперше розповіла про свій непростий період життя після лікування від раку, який їй діагностували минулого року.

До речі, подейкують, що принцеса Вельська вже не братиме участі у публічних заходах так часто, як це було до хвороби.