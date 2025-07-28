"Відчувають, що переросли": принц Вільям та Кейт Міддлтон планують змінити місце проживання - джерела

Принц Вільям і Кейт виховують трьох дітей: 12-річного Джорджа, 10-річну Шарлотту і 3-річного Луї Фото Getty Images

Подейкують, принц та принцеса Вельські, котрі близько трьох років мешкають у котеджі Аделаїда на території Віндзорського палацу, замислили переїзд.

Як повідомили джерела, Вільям і Кейт хочуть перебратися до більшої оселі. Де саме пара може облаштувати собі нове гніздечко, пише Daily Mail.

Так, принц та принцеса накинули оком на Форт Бельведер, будинок, зведений у Віндзорському Великому парку в XVIII-му сторіччі. Свого часу в ньому мешкав король Едвард VIII, дядько Єлизавети ІІ. Саме в Форті Бельведер він підписав документи про зречення престолу, промінявши королювання на любов до розлученої американки Волліс Сімпсон.

Вільям і Кетрін готуються пакувати речі? Фото Getty Images

Коло будинку з 8 спальнями є басейн і тенісний корт, кілька садочків, зокрема трояндовий, город, теплиця, стайня і три котеджі для персоналу.

"Вони відчувають, що переросли котедж Аделаїда і потребують чогось більш солідного", - пояснив інсайдер.

"Це ідеальний новий дім для них. Там є басейн і тенісний корт, а Шарлотта любить грати в теніс", - додав він.

Співрозмовник газети зазначив, що хоча усамітнена Аделаїда була чудовим місцем для родини, коли Кетрін лікувалася від раку та відновлювалася, переїзд до Форту стане новим розділом у їхньому житті.

Ось у цьому мальовничому місці незабаром може оселитися багатодітна сім'я принца і принцеси Вельських Фото Getty Images

Нагадаємо, молодший брат Вільяма, принц Гаррі в Британії мешкав зі своєю сім'єю в Фрогмор-котеджі. Після "Мегзіта" їм довелося відшкодувати кругленьку суму, витрачену на реновацію будівлі. А влітку 2023-го король Чарльз звелів герцогу та герцогині Сассекським вивезти з котеджу всі їхні речі.

Як відомо, сам Чарльз ІІІ та його друга дружина Камілла вже багато років мешкають у Кларенс-хаусі. Нещодавно пара завела собі ще одного песика.