Міддлтон в аквамариновій сукні від улюбленого бренду леді Ді відвідала парад на честь короля. Фото

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Принц Вільям та принцеса Кейт Міддлтон разом зі дітьми відвідали парад Trooping the Colour у Лондоні з нагоди дня народження короля Чарльза ІІІ.

На параді Кейт з'явилася у блакитному вбранні. Вона одягнула сукню-піджак від дизайнерки Catherine Walker аквамаринового кольору з вставками кольору слонової кістки. Свій образ Міддлтон доповнила капелюшком від Juliette Botterill Millinery та сережками з перлів королеви Єлизавети.

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До речі, Catherine Walker це улюблена дизайнерка покійної принцеси Діани, її навіть поховали у сукні цього бренду. Також цікаво, що Діана одягала схожий образ у 1992 році під час візиту до Нью-Делі.

Таким чином Кейт вшанувала не тільки покійну матір свого чоловіка, але й загиблих у нещодавній авіатрощі в Індії британців.

Донька Вільяма та Кейт, 10-річна принцеса Шарлота також з'явилася на святковому параді у ніжно-блакитному вбранні.

Разом з мамою та сестрою у кареті на параді їхали й принци Джордж та Луї.

7-річний принц Луї зачарував глядачів щербатою посмішкою Фото Getty Image

11-річний принц Джордж та його молодший брат показали цілу палітру емоцій на параді на честь свого діда Фото Getty Images

Нагадаємо, минулого року Кейт Міддлтон з'явилася на параді Trooping the Colour вперше після оголошення, що хворіє на рак. Тоді вона прийшла на захід у білій сукні та капелюшку.

Крім того, минулого року справжньою зіркою шоу став принц Луї, який емоційно реагував на авіашоу.