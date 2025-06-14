Міддлтон в аквамариновій сукні від улюбленого бренду леді Ді відвідала парад на честь короля. Фото
Принц Вільям та принцеса Кейт Міддлтон разом зі дітьми відвідали парад Trooping the Colour у Лондоні з нагоди дня народження короля Чарльза ІІІ.
На параді Кейт з'явилася у блакитному вбранні. Вона одягнула сукню-піджак від дизайнерки Catherine Walker аквамаринового кольору з вставками кольору слонової кістки. Свій образ Міддлтон доповнила капелюшком від Juliette Botterill Millinery та сережками з перлів королеви Єлизавети.
До речі, Catherine Walker це улюблена дизайнерка покійної принцеси Діани, її навіть поховали у сукні цього бренду. Також цікаво, що Діана одягала схожий образ у 1992 році під час візиту до Нью-Делі.
Таким чином Кейт вшанувала не тільки покійну матір свого чоловіка, але й загиблих у нещодавній авіатрощі в Індії британців.
Донька Вільяма та Кейт, 10-річна принцеса Шарлота також з'явилася на святковому параді у ніжно-блакитному вбранні.
Разом з мамою та сестрою у кареті на параді їхали й принци Джордж та Луї.
Нагадаємо, минулого року Кейт Міддлтон з'явилася на параді Trooping the Colour вперше після оголошення, що хворіє на рак. Тоді вона прийшла на захід у білій сукні та капелюшку.
Крім того, минулого року справжньою зіркою шоу став принц Луї, який емоційно реагував на авіашоу.