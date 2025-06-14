Міддлтон в аквамариновій сукні від улюбленого бренду леді Ді відвідала парад на честь короля. Фото

Юлія Леськова - 14 червня, 15:26
Кейт Міддлтон позує для фото
Фото Getty Images

Принц Вільям та принцеса Кейт Міддлтон разом зі дітьми відвідали парад Trooping the Colour у Лондоні з нагоди дня народження короля Чарльза ІІІ.

На параді Кейт з'явилася у блакитному вбранні. Вона одягнула сукню-піджак від дизайнерки Catherine Walker аквамаринового кольору з вставками кольору слонової кістки. Свій образ Міддлтон доповнила капелюшком від Juliette Botterill Millinery та сережками з перлів королеви Єлизавети.


До речі, Catherine Walker це улюблена дизайнерка покійної принцеси Діани, її навіть поховали у сукні цього бренду. Також цікаво, що Діана одягала схожий образ у 1992 році під час візиту до Нью-Делі.

Таким чином Кейт вшанувала не тільки покійну матір свого чоловіка, але й загиблих у нещодавній авіатрощі в Індії британців.

Донька Вільяма та Кейт, 10-річна принцеса Шарлота також з'явилася на святковому параді у ніжно-блакитному вбранні.

Разом з мамою та сестрою у кареті на параді їхали й принци Джордж та Луї. 

Молодший син Кейт Міддлтон та принца Вільяма

7-річний принц Луї зачарував глядачів щербатою посмішкою

Фото Getty Image
Старший та солодший сини принца Вільяма та Кейт Міддлтон
11-річний принц Джордж та його молодший брат показали цілу палітру емоцій на параді на честь свого діда
Фото Getty Images

Нагадаємо, минулого року Кейт Міддлтон з'явилася на параді Trooping the Colour вперше після оголошення, що хворіє на рак. Тоді вона прийшла на захід у білій сукні та капелюшку. 

Крім того, минулого року справжньою зіркою шоу став принц Луї, який емоційно реагував на авіашоу. 

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