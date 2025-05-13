Міддлтон у костюмі від Бекхем вручила відзнаку імені королеви Єлизавети. Фото

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Дружина британського принца Вільяма, Кейт Міддлтон 13-го травня вручила почесну відзнаку Queen Elizabeth II Award for British Design дизайнерові Патріку МакДавеллу.

На івент, що відбувся в культурному центрі 180 Strand у Лондоні, Її Високість символічно прийшла в брючному костюмі від також британського бренду, але іншого - Victoria Beckham.

На сайті його колір вказано як "вербовий" ("willow"), а вартість становить майже 1600 євро.

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Відзнака імені королеви Єлизавети вручається з 2018-го року. Першою її вручала Її Величність, особисто відвідавши тоді Лондонський тиждень моди Фото AFP via Getty Images

Нагадаємо, віднедавна Кенсингтонський палац припинив інформувати ЗМІ щодо луків Кейт Міддлтон - таким було побажання самої принцеси.

Як відомо, підбирати для появи на публіці аутфіти саме яскравих, соковитих кольорів воліла Єлизавета ІІ. Якось її невістка Софі Единбурзька розказувала, чим вона це аргументувала.



