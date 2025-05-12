"Це був непростий час": брат Міддлтон про її онко і те, як підтримувати людину, яка хворіє
Молодший брат принцеси Вельської Кейт Міддлтон, Джеймс зізнався, що місяці, коли вона боролася з раком, були дуже непростими для всієї сім'ї.
Про це він розказав у інтерв'ю The Times, пише People.
"Для неї та її сім'ї це був непростий час, і я знаю, що для нас та нашої великої родини це був непростий час, але, гадаю, важливе спілкування і те, що ви пропонуєте підтримку та допомогу там, де можете", - поділився 38-річний Міддлтон.
"Важлива частина - це бути поруч із людиною, і це не має обов'язково бути на ваших умовах, не повинно бути на ваших умовах. Це має бути на її умовах, безумовно: "Я роблю це не заради чогось у відповідь. Я роблю це, бо люблю тебе", - пояснив Джеймс.
"І це - найпростіший спосіб справді продемонструвати свою любов. Ви можете робити це всіма вигадливими способами, але насправді, знаєте, це просто бути поруч", - додав він.
Нагадаємо, коли в березні 2024-го Кейт Міддлтон оголосила про свою хворобу, Джеймс публічно висловив їй свою підтримку, опублікувавши їхнє дитяче фото. А у своїй книзі спогадів Міддлтон розповів про початок стосунків сестри з принцом Вільямом і як вона "розцвіла" завдяки йому.
Як відомо, в Кетрін також є рідна сестра, 41-річна Піппа. Підтримували принцесу під час її хвороби й батьки: Майкл та Керол. Їх можна побачити у відео, яким Кейт у вересні сповістила радісну новину про завершення хіміотерапії.
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