Міддлтон вигуляла масляно-жовту сукню та капелюшок з квітами на прийом у Букінгемському палаці. Фото

20 травня принц і принцеса Вельські взяли участь у першому в цьому році садовому прийомі у Букінгемському палаці. Для Кейт Міддлтон це стало символічним поверненням, бо востаннє вона була на такому заході два роки тому. А минулого року пропустила через лікування від раку.

Принцеса обрала вишукану сукню масляно-жовтого кольору з запахом на талії від Emilia Wickstead, яку вдягала на ювілей правління Єлизавети II у 2022-му, а також капелюшок з квітами від Philip Treacy — той самий, у якому була на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл сім років тому.

Доповнили образ сережки з діамантами Robinson Pelham, які вона носила у день свого весілля з принцом Вільямом. Завершували лук бежеві туфлі, елегантний клатч з рафії й класична зачіска у вигляді низького пучка.

Дітей принца і принцеси не було видно на прийомі Фото Getty Images

Вільям з'явився в традиційному костюмі з циліндром, світлим жилетом і червоною краваткою, виглядаючи не менш елегантно.

Королівське подружжя разом з іншими представниками монархії, а саме принцесою Євгенією, принцом Едвардом, герцогинею Софі й герцогом і герцогинею Глостерськими вітали гостей, які отримали запрошення за заслуги у сфері громадської служби та благодійності.

Нещодавно принцеса Вельська позувала у сукні від Вікторії Бекхем і побувала на службі в Вестмінстерському абатстві у горошковому міді. А якось разом з чоловіком вона вигуляла червоний аутфіт у Вельсі.

Нагадаємо, у подружжя є троє дітей: 11-річний Джордж, 10-річна Шарлотта і 6-річний Луї. Батьки обожнюють проводити час із дітьми та влаштовувати спільні подорожі.